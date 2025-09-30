一般社団法人・日本仏教協会は３０日までに、公式サイトを更新。お笑いコンビ「千原兄弟」の千原せいじが協会顧問を辞任した経緯を説明した。

「大変皆様方から、千原せいじ氏がＳＮＳ上で炎上後、日本仏教協会顧問を辞任した件で日本仏教協会宛てに問い合わせが大変多いので、日本仏教協会顧問を辞任した経緯の事実をお答え致します」と切り出し、「千原せいじ氏は５月に不快な行動をとった為、日本仏教協会 代表理事が注意したところ、本人から辞任したい意向があったので、辞任を認めました。炎上する以前に日本仏教協会顧問を辞任しています」と報告。

「ですので、千原せいじ氏がＳＮＳ上で炎上している件については、当会は全く無関係です」とした。

せいじは昨年５月に自身のＳＮＳで「得度式をあげさせていただきました。天台宗 千原靖賢和尚となりました」と僧侶となったことを報告。同１０月に同協会の顧問になったことを明かしていた。

しかし、同協会の公式サイトでは「令和７年５月１３日、千原せいじ氏より、顧問辞任の意向があり、令和７年６月２５日千原氏の顧問弁護士からも書面にて辞任届の書類も頂き、当会顧問を辞任となりましたことをここにご報告させていただきます」と発表されていた。