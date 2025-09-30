お笑いタレントの平野ノラ（46）が30日までに自身のインスタグラムを更新。バレーボール日本代表の石川祐希（29）とのツーショットを公開した。

「長い間、日本代表を背負って戦っていただき、ありがとうございます！」と書き始めたノラ。石川と寄り添う2ショットを披露し、「世界を魅了する日本バレーボール界の逸材！同じ日本人としてとても嬉しく誇りに思います。あらためて大好きなバレーボールに大大大大貢献していただきありがとうございます！って御礼をお伝えするつもりでいたのに…逆に“いつもバレーを盛り上げてくれてありがとうございます！”と石川選手にお言葉をいただきぶっとびー！そんな風に言われたのが初めてだったのでマンモスうれぴハイレグずれちゃいました」とユーモアたっぷりにつづった。

「あらためてプレースタイルも人間性もおったまげ世界レベルです。ずっとずっと応援しています」とエール。

バレーボール男子元日本代表で日本バレーボール協会の川合俊一会長、俳優の谷原章介、タレントの武井壮を加えた5ショットも公開。「会長が同じ話を3回した時、奥さまのAクイックなみの速いツッコミ見事でした！ノブコフ205でもブロック出来なかったと思います笑」とバレーネタで締めくくった。

ストーリーズでも「今世の運を使い果たしました！」などと興奮気味に石川との対面を報告していた。

フォロワーからは「貴重な写真」「めっちゃ恋する乙女になってます」「うらやましいです」「ぶっとびー」「おったまげぇぇぇ」などの声が寄せられた。