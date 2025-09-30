お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41)が29日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。国民的人気漫画「ONE PIECE」の作者・尾田栄一郎氏の自宅での出来事を話した。

濱家は「この間、本人がXで呟いてはったから大丈夫やと思うんだけど、ONE PIECEの尾田さんのお家でたこ焼きパーティー呼んでいただいて行ったら…。俺最初ちょっとだけ仕事終わりに顔出して仕事がまたあったからその仕事の終わりに行ったんですけど、それが夜の12時くらいだったんです。行ったらいろいろなジャンルの方が来られているんですけど」と尾田氏の自宅を訪れたことを明かした。

続けて「プロレスラーの鈴木みのるさんがいて、初めてやったんですけど結構見た感じ酔っていらっしゃって、“ウヴ〜”みたいに言ってはってめっちゃ怖かってん。誰彼構わずチョークスリーパーしたりしていて、こういうときって芸人って飛んできやすいやんか、案の定俺のところに来てチョークスリーパーしはって“ちょっと待ってください！初対面なのにやめてくださいよ”とか言って」と話した。

さらに「怖すぎるやん、芸人やからさ“ばけもんやないか！”とか“怖すぎんねん！”って結構ツッコんでわーって言ってたら、(鈴木が)ボソボソ言うてはるから怒ってるのかと思って近づいて耳傾けてみたら“千切りたい”って言ってた。ばけもんやん、千切りたいって言ってた。俺のこと」と振り返った。