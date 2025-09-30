日本銀行は３０日、１８〜１９日に開いた金融政策決定会合の「主な意見」を公表した。

１月の会合で政策金利を０・２５％程度から０・５％程度に利上げしてから半年以上経過しており、政策委員から「そろそろ再度の利上げを考えてもいい時期かもしれない」などと、追加利上げに前向きな声が複数上がっていたことがわかった。

日銀はこの会合で、政策金利を５会合連続で据え置いた。ただ、高田創、田村直樹両審議委員は０・７５％程度への利上げを提案し、据え置きに反対した。

委員からは米国の関税政策による経済の不確実性が低下したことなどを受け、「再び利上げスタンスに回帰し、実質金利の調整を行える状況だ」との指摘もあった。一方で「成長率がいったん鈍化する見通しは不変だ」「金利の正常化を進める上では、データをもう少し確認してからでも遅くない」との声もあった。

一時的な要因を除いた「基調的な物価上昇率」が、日銀の目標とする２％に向けて「着実に歩みを続ける公算が大きく、上振れリスクも大きい」との指摘があった。一方、「２％に向け緩やかに上昇しているものの、なお２％に至っていない」との声もあった。

日銀は９月会合で、過去の金融緩和策の一環で買い入れた上場投資信託（ＥＴＦ）などについて市場で売却する方針を決めた。日銀が過去に金融システムの安定化策として金融機関から買い取った株式の売却が７月に終わったことを受け、「あまり間を置かずに売却を開始することが適当だ」など、早期の売却開始に前向きな意見が出された。