ａｂｃが急伸、ＲＷＡｆｉ領域に本格参入へ

ａｂｃ<8783.T>が急伸している。２９日の取引終了後、ＲＷＡｆｉ（リアル・ワールド・アセット・ファイナンス）領域へ本格参入すると発表しており、これを好感した買いが流入している。



同社のＲＷＡｆｉは、従来の資産トークン化サービスとは一線を画した独自の金融モデルとしており、現実世界の資産（不動産、株式など）をブロックチェーン上でトークン化し、その結果得られる流動性向上及び資産運用益を、流動性プール（ＬＰ）に対して効率的かつ戦略的に再配分することにより、ミームコインやＧａｍｅＦｉなどのエンターテインメント性を有する分散型金融（ＤｅＦｉ）エコシステムの資金循環基盤として機能させるのが目的。ＲＷＡとＤｅＦｉという従来分断されていた領域を接続し、現実資産に裏付けられた安定的なキャッシュフローとＷｅｂ３特有の高回転型トークノミクスを融合させることで、新たな金融循環モデルの確立を目指すとしている。



