9月29日（月）日本テレビ系で放送した「しゃべくり007」2時間SPには、SUPER EIGHT・横山裕、水上恒司、Snow Man・宮舘涼太が登場した。

■横山裕に弟・充さんから労いのメッセージも

横山のトークパートでは「横山の人生を知る人」として、後輩のなにわ男子・藤原丈一郎、Aぇ! group・小島健も出演。さらに「芸能界イチの仲良し」だという月亭八光、横山の同級生や初恋相手も登場し、横山の歩んできた半生を振り返った。

横山は「ヤンチャ」だった中学時代を経て芸能界に入り、一方で建設会社にも就職。「（他のメンバーは）みんなテレビ局に学生服で行くんですよ。（自分は）一回（職人が履く）ニッカボッカで行ったらマジで怒られて」と、家族のためにがむしゃらに働いていた当時のエピソードを振り返る。放送では、デビュー前に出演したドラマの映像も紹介した。

「24時間テレビ48」でチャリティーランナーを務め、完走した横山。「暑さは本当感じなかったですね」「（辛かったのは）足の痛さだけでした」「あとは根性でした」とチャリティーマラソンを振り返る。

途中で足の痛みによりペースが落ち、放送時間内でのゴールが危ぶまれた際には、横山は「休憩削ってください」と返答したという。「結果30分以上も休憩をけずり」走り続け、「絶対ゴールしてやるって思いで走ってたんで」と振り返った。

今回は、サプライズで弟・充さんも声のみ出演。「シンプルに感動しました」「ずっと見てました」「かっこよかったです」と熱い言葉がかけられ、さらに充さんは「いつも兄弟のことや、周りのことを優先して考えてくれてありがとう」「見た目こそ若いままですが、体はしっかり44歳なので、休める時はしっかり休んで、自分のことを大事にしてください」と労いのメッセージを届けた。

■水上恒司・宮舘涼太 幼少期のエピソード続々

水上と宮舘のトークパートでは、水上のご両親や、宮舘のお父さまも声のみの形で出演した。

宮舘からは、Snow Man・渡辺翔太との「同じ幼稚園で会う」「習い事も一緒にやってて」「今まで全部一緒」と幼なじみとしてのエピソードが。当時の幼稚園の先生も「（宮舘と渡辺は）いつもツインでって感じ。翔ちゃん涼ちゃんって」と懐かしい思い出を語った。二人がSnow Manとしてデビューしたときには「すっごい嬉しくて、涙が出そうでした」と明かした。

水上は小学生で100km/hのボールを投げていた野球少年。高校では県大会に出場し、大学進学も野球を前提に考えていた。しかし演劇部で「野球で行けなかった全国大会に」進出したことを機に「役者になろう」と決意。両親の反対を押し切って俳優への道を選んだという。

最後には、宮舘の父から「Snow Manとしてデビューが決まったと報告してくれたとき、家族全員で大喜びし、円陣を組んで応援したね」「涼太は何事にも全力で一生懸命な性格。時にはチカラを抜いて自分の気持ちを大切にしてください」と宮舘へメッセージが。

水上ファミリーからは「バラエティーもうちょっと頑張ってくださーい！」と水上に温かな言葉が届けられ、スタジオは笑いと感動に包まれた。