Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ñ¥ê¤Ç¸«¤»¤¿Çò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÎÇú¥¤¥±¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¡ª¡ÖÇØ¶Ú¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç²á¤´¤¹¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ê¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¥¹¥¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹①～④
¢£Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥êÂÚºßÃæ¤Î»Ñ¤òÏ¢Åê¡ª
ÆüËÜ»þ´Ö9·î30Æü19»þ¤è¤ê¥Ñ¥ê¤Î¥ëー¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢LOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î2026½Õ²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£4¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤òÏ¢Åê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î2Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤À¤±¤µ¤»¤ÆÇò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Èþ¤·¤¤¥Ñ¥ê¤ÎÍ¼·Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÇØÃæ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÇØÃæ¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·²¼¤Ë¤º¤é¤·¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¤é¤Ï¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿´ã¸÷¤¬¤Á¤é¤ê¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤Ä¤Ð¤ò¸å¤í¤Ë¤·¤ÆÈï¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤Ç¤â¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÏÓ¤ò¸«¤»¡¢»þÀÞ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥¥º¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥ìー¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤ÆÅÐ¾ì
¤Þ¤¿´Ú¹ñ½Ð¹ñ»þ¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥â¥Î¥°¥é¥àÊÁ¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¥µ¥é¥µ¥é¤Î¶âÈ±¤ò²¼¤í¤·¡¢¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¤òÂç»ö¤½¤¦¤ËÊú¤¤·¤á¤ë»Ñ¤ä¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥ìー¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤Æ¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤ËÐÊ¤à»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¶õ¹Á¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿Çò¤¤¥¯¥Þ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·ー¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡Ä¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ô¥ê¤È¥Ñ¥ê¡¢ºÇ¹â¤Î¥±¥ß¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇØ¶Ú¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤!?¡×¡ÖÅ·»È¤«¤è¡×¡Ö¥ô¥£¥È¥ó»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÇØÃæ¤â¶»ÈÄ¤â¤É¤ó¤É¤óÎ©ÇÉ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£