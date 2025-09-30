TWICE¥ß¥Ê¤¬¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¥í¥ó¥°¡õ¥»¥¯¥·ー¤¹¤®¤ë¹õ¥ìー¥¹¥Ü¥Ç¥£¥¹ー¥Ä¤ÇÌ¥Î»¡ª¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¡×¡Ö²áµî°ì¹¥¤¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎMINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¥»¥¯¥·ー¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¹ー¥Ä»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥¯¥·ー¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¹ー¥Ä¤«¤é¥ì¥¢¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡ª¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤ÎTWICE¥ß¥Ê¡Ú¼Ì¿¿¡Û10¼þÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¢£TWICE¥ß¥Ê¡¢¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥ì¥¢¤ÊÉ½¾ð¤â¡ª
TWICE¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR¡Ù¤Î¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤ò9·î27¡¢28Æü¤Ë¼Â»Ü¡£¥ß¥Ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
ÉáÃÊ¤ÏÄ¹¤á¤ÎÁ°È±¤òº¸±¦¤ËÊ¬¤±¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ä¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤¬ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ß¥Ê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï½Å¤á¥Ð¥ó¥°¤Î¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Åê¹Æ¤Î1¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÈà½÷¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¢¥Ã¥×¤Î¼«»£¤ê¡¢5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿½ãÇò°áÁõ¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿6¡¢7ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤Î¥ê¥Õ¥¿ー¤ËµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆºÂ¤ê¡¢ÍÅ±ð¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
8～10ËçÌÜ¤Ç¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥Ê¤¬¥½¥í¶Ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¹ー¥Ä¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Éâ¤½Ð¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥é¥¤¥ó¤Î¥¹ー¥Ä¤òÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ç¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹õ¤¤¥ìー¥¹ÌÏÍÍ¤¬¥ß¥Ê¤Î¹âµ®¤Ê°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À³Ê¤Î¥ß¥Ê¤À¤¬¡¢12ËçÌÜ¤Ç¤Ï»õ¤ò¸«¤»¤¿¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁ°È±¤¢¤ê»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥ª¥óÈý¥¹¥È¥ìー¥È¤¨¤°¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÖËèÅÙ»×¤¦¤±¤É¤³¤Î°áÁõ¥»¥¯¥·ー¤è¤Í¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¡×¡Ö¤³¤ÎÈ±·¿¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥ß¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°²áµî°ì¹¥¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼Ì¿¿¡§ÉáÃÊ¤ÏÁ°È±¤òÊ¬¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÈÖ¤ÎTWICE¥ß¥Ê
¢£TWICE¥ß¥Ê¡¢10¼þÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¤Ê¤ªTWICE¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢TWICE¤¬10·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTEN: The Story Goes On¡Ù¤Î¸Ä¿Í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥ß¥Ê¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£