キンプリ高橋海人、ミラノ開催「エトロ」ショー参加 バーガンディージャケット着こなす
【モデルプレス＝2025/09/30】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が9月24日午後7時（現地時間）、イタリア・ミラノにて開催された、クリエイティブ・ディレクター、マルコ・デ・ヴィンチェンツォによる、エトロ2026春夏ウィメンズコレクションのファッションショーに出席した。
【写真】高橋海人「エトロ」スタイリッシュなスタイリングでオーラ放つ
高橋がファッションショーに参加するのは今回で3回目で、グローバルブランドアンバサダー就任後初の出席に。エトロ2025秋冬メンズコレクションから、クラシカルでありながら洗練と華やぎを感じさせるバーガンディーのダブルブレストジャケットに、自身がペイズリーのデザインを手がけたエトロのアイコニックな「ペイズリーナ」を合わせ、ショー会場に登場した。
移ろいゆく美の世界を映し出すように構築されたエトロ2026年春夏コレクションのショーセットに、張り詰めた空気と神秘的なリズムを湛えた「ラ・ニーニャ」の音楽が深みを添えた高橋。その幻想的な空間に佇む高橋は一層の存在感を放ちながら、世界各国から集まったセレブリティたちと言葉を交わし、新たなコレクションの発表をともに祝福した。（modelpress編集部）
◆高橋海人「エトロ」2026春夏コレクション出席
