イラストレーターのさわぐとまとさんの漫画「オムライスの夢」がインスタグラムで4800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

完成し、仕上げを待っているオムライス。ケチャップやソースで、店長がどんなふうに仕上げてくれるのか楽しみにしていると…という内容で、読者からは「サイコーに盛れてるよ！」「ノーマルが一番かわいくておいしいと思う」などの声が上がっています。

「髪型チェンジ」を夢見るオムライス

さわぐとまとさんは、インスタグラムで作品を発表しています。さわぐとまとさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「オムライスの夢」を描いたきっかけを教えてください。

さわぐとまとさん「友達とオムライスを食べに行ったときに運ばれてきたオムライスが、パセリだけ『ちょこん』と乗っていてかわいかったからです。後は元々オムライスのケチャップが髪形に見えていたので、その2つを組み合わせた4コマ漫画を作ろうと思いました」

Q.さわぐとまとさんは、どのようなオムライスが好きですか。

さわぐとまとさん「めちゃくちゃ好きでよく食べますが、特にたまごを真ん中で割るタイプのフワフワしたオムライスが大好きです。私は好き嫌いが多いので、普段甘い物ばかり食べているのですが、オムライスは別枠で心を開いています。そもそも『オムライス』という名前がかわいいですし、最高ですね。好きすぎていつも秒で食べ終わります」

Q.さわぐとまとさんが店員だったら、オムライスをどのような「ヘアスタイル」にしてあげたいですか。

さわぐとまとさん「『ネコさん』など、かわいい動物を描いてあげたいです。それか片側だけにケチャップをたらし、『片目だけ見えない髪形』みたいにかっこよくしてあげたいです。正直、『葉っぱをちょこん』でもかわいいと思いますが、オム本人の理想は違うようなので、希望通りに喜ばせてあげたいですね」

Q.もし、さわぐとまとさんがオムライスだったら…。どのような「ヘアスタイル」にしてもらいたいですか。

さわぐとまとさん「私は『葉っぱをちょこん』がいいです。何が何でも！」

Q.SNSでは、他にも今作のような「食べ物の気持ち」を描いていらっしゃいますね。

さわぐとまとさん「1年前からいろいろな『モノ』の気持ちを、4コマ漫画で描いて投稿し始めています。例えば、たこ焼きの『ニューヘアー』という4コマがあるのですが、それがインスタグラムで4万件の『いいね』がつく反響がありまして。そこから多くの方々が私の作品を知ってくれるようになったと思っています。個人的には、『お弁当箱』の4コマがお気に入りです。

私の作品を通じて、ちょっとかわいそうだけれど、かわいい『モノ』たちの日常を知ってもらえればな、と思っています。ぜひインスタグラムをご覧ください」

Q.漫画「オムライスの夢」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

さわぐとまとさん「『そのままでもかわいいよ！』『ケチャップなしが一番おいしい！』など、オムを応援してくれるコメントをたくさんいただきました。コメント欄がかわいらしいコメントと優しさであふれていたので、オムもきっと喜んでいますね。私としてもうれしかったです！」