もふもふグッズが登場するコレクション！ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター
世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズ の制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター」
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターから、冬を暖かく過ごす、もふもふグッズが登場する 「ぬくぬくヘドウィグ」コレクションが発売されます☆
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター 「ぬくぬくヘドウィグ」コレクション
発売日：2025年10月1日（水）より順次発売
販売店舗：スタジオツアー東京内スタジオツアーショップ、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン
「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター」にて2025年11月8日より開催される「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」
2024年に日本初開催され、好評を博したクリスマスシーズン限定の特別企画です。
続きを見る
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催に先がけ、冬のおうち時間が楽しくなる、「ハリー・ポッター」の相棒「ヘドウィグ」をモチーフにした、あったかグッズコレクション「ぬくぬくヘドウィグ」シリーズが登場します！
「ぬくぬくヘドウィグ」シリーズでは、「ハリー・ポッター」」の相棒であるシロフクロウ「ヘドウィグ」をモチーフにしたフード付きブランケット、あったかソックスといった身に着けるアイテムはもちろん、大容量のマグカップをラインナップ。
また、映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズに登場する魔法動物「ニフラー」のあったかグッズも同時発売されます☆
ヘドウィグスランケット／ニフラー ブランケットパーカー
「ヘドウィグ」と「ニフラー」をモチーフにしたブランケット。
リラックスタイムのお供にぴったりなデザインが使用されています。
ヘドウィグスランケット
価格：8,000円（税込）
サイズ：S/M、M/L
頭からかぶることができる、大きなフードつきのヘドウィグスランケット。
ケープ風のシルエットには羽模様があしらわれ、前ボタンで留められるデザインになっています。
2サイズから好きな大きさを選ぶことができるのも嬉しいポイントです。
ニフラー ブランケットパーカー
価格：7,300円（税込）
サイズ：S、M、L
宝物好きのいたずら者になりきれる、「ニフラー」のブランケットパーカー。
大きなフロントポケットからは「ニフラー」の大好きな宝物がこっそり覗いています。
ホグワーツ入学許可証 ブランケット（写真右）
価格：5,000円（税込）
ホグワーツ入学許可証を再現した大判ブランケット。
プリベット通りの住所、ホグワーツの紋章、大きな封蠟がプリントされています。
雪に包まれたホグワーツへの招待状を夢見るファンのための、特別なギフトです。
ヘドウィグ ウォーミーズ
価格：3,200円（税込）
電子レンジで温められる、あったかぬいぐるみ。
あたたまりながら、ラベンダーの香りを楽しむことができるリラックスアイテムです。
ヘドウィグ コージー ソックス
価格：1,500円（税込）
サイズ：S/M
ふんわり心地よいスリッパ風ソックス。
足首部分にはホグワーツの入学許可証をくわえた「ヘドウィグ」のお顔が刺繍されています。
ホグワーツ入学許可証 マグカップ ＆ ヘドウィグ ぬいぐるみ ギフトセット
価格：3,000円（税込）
封筒をかたどったユニークなデザインのマグカップ。
正面にはホグワーツの校章、裏面には映画そのままの書体でプリベット通りの住所がプリントされた、ファン心をくすぐるデザインです。
マグの中に手紙を届ける、準備万端な「ヘドウィグ」のぬいぐるみがちょこんと収まった、愛らしい一品になっています。
ニフラー コージー マグカップ ＆ ぬいぐるみセット
価格：3,000円（税込）
宝物好きのいたずら者、「ニフラー」にインスパイアされたマグカップ。
マグの側面には愛らしい「ニフラー」のお顔と、盗まれた宝石がデザインされており、持ち手部分は真珠のネックレス風に。
マグの中には、ガリオンコインを模したぬいぐるみがすっぽりと収まっている、ニフラーが集めた宝物たちが詰まった遊び心いっぱいのデザインです。
おうちで過ごすクリスマスシーズンを心も体もあたためてくれるグッズが勢揃い。
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター にて2025年10月1日より順次販売が開始される「ぬくぬくヘドウィグ」コレクションの紹介でした☆
Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
※各店舗によって取り扱い商品が異なります
※各商品の在庫には限りがあります
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post もふもふグッズが登場するコレクション！ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター appeared first on Dtimes.