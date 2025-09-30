お笑いカルテット・ぼる塾のあんり（30）が30日までに更新されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。自身の家庭環境について語った。

今回のタイトルは「【新事実発覚】ぼる塾あんりの暴走族の父とレディースの母の元に生まれた箱入り娘がお笑い芸人になるまでの半生」。あんりは、エピソードトークによく登場する両親は、自身が幼稚園の頃にすでに離婚していたと明かした。

しかし、離婚は後から知ったという。そのワケは「土日はお父さんもお母さんも一緒にトイザらスとか、みんなで車で行ってたんで、あんまり分かってなかったですね」と明かした。

父と兄2人、祖父母と一緒に暮らしていたといい「孤独はなかった。だから、多分、普通の離婚された家庭よりは恵まれて、何にも寂しさを感じずに生きてはいた」と回顧。

その後、父がフィリピン人と再婚。自身はそのフィリピン人の義母とも一緒に「女友達のように」暮らしていたという。母もその後何度か再婚。今でも母と父で集まることもあり、母とフィリピン人の義母が話す場面もあるという。

「めちゃくちゃ幸せな人生。人より味方が多い。まず自分のお父さん、お母さんがいて。フィリピン人の人も一緒に住んでるから私の味方でお母さんが付き合う人も私の味方してくれる。味方の大人が多い。だからめっちゃ甘やかされてた。甘ったれでした」と幼少期を振り返った。