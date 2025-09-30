タレントの川口葵（26）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。夫でK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）の行動にクレームを入れる場面があった。

この日は「格闘家夫婦の生活告白」として結婚19年目となる元K―1世界王者でタレントの魔裟斗、妻でタレント・女優の矢沢心夫妻、今年7月に結婚したばかりの武尊・川口夫妻がそろって出演した。

同局の小室瑛莉子アナウンサーが「川口さんは武尊さんの行動で許せないことがあるそうなんですが」と振ると、川口は「やりっぱなしの性格。やりっぱなしなところが多くて、ちょいちょい気になって、たまに（本人に）言ったりもします」と話した。

「脱ぎっぱなし」「丸めっぱなし」「つけっぱなし」「開けっぱなし」「出しっぱなし」と5つの“ぱなし”行動が明かされ、スタジオからは「うわあー！」「これはちょっと…」「これも子供だな」「何で階段に？」と次々とツッコミが入った。

階段に脱ぎっぱなしのパジャマの写真もあり、MCの神田愛花も「うちも結構“ぱなし派”ですけど」と、夫「バナナマン」日村勇紀の特性も明かしつつ「うちは階段ないんですけど、でもああいう所に脱ぎっぱなしはない。あれどういう状況でああなっちゃうんですか？」と投げかけた。

武尊は「僕、試合でもやっぱ前進しかできないんで、後ろ、振り返れないんですよ。次々にやることを考えちゃっていると、次これやろう、次これやろうって。（家の中でも）スケジュールが決まっているんで、次急がないと次のスケジュールに間に合わない。家の中でも、もうあれやったりこれやったりって」と弁明した。

これに、川口は「いや、洗濯するときとかも、だいたいお風呂上がりに回したりするんですけど、脱いだ靴下を丸められて置かれているから。あんまり触らないじゃないですか。で、別に汚いとかはないんですけど、ほどく手間も私にかかるから“やめて”って言ってるんですけど、やめない」とあきれていた。