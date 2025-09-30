【ロサンゼルス＝帯津智昭、シカゴ＝平沢祐】米大リーグのポストシーズンは３０日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズ（３回戦制）で開幕する。

前日の２９日は各チームが最終調整し、監督や第１戦の先発投手らが記者会見で抱負を語った。

鈴木、今永が所属するカブスは、ダルビッシュと松井を擁するパドレスと対戦する。本拠地で戦うカブスは、ボイドが初戦に先発する。今季１４勝を挙げた左腕は「素晴らしい名誉」と語り、「可能な限りの情報を集め、優れた戦略を立て、初球から実行に移す」と表情を引き締めた。

敵地で戦うパドレスは、早めに得点して流れを引き寄せたい。打線の軸を担うマチャドは「チームとして結束し、勝利のために全力を尽くすことが重要。自分たちのことに集中し、全てをフィールドにささげるだけだ」と力を込めた。

本拠地にレッズを迎えるドジャースは２９日、山本がブルペンで投球練習を行った。ロバーツ監督は山本が１０月１日の第２戦で先発すると明言。大谷の登板について問われると、１勝１敗となった場合に行われる第３戦では、「彼がおそらく先発するだろう」と明らかにした。初戦は、２度のサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）受賞を誇る左腕スネルが先発する。スネルは「僕たちがどれだけ強いチームなのかを、みんなで確かめられる。それが本当に楽しみ」と意気込んだ。