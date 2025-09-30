"世界一賢い犬種"と呼ばれることも多いボーダーコリー。そんなボーダーコリーに『立て』のコマンドを伝えたところ、思わぬ反応が返ってきたと話題に。コマンドをど忘れしてしまい、予想外の体勢になってしまったボーダーコリーの光景には、「これはこれで可愛いからいい気がするｗ」「飼い主さんの『違うな～』の顔も可愛い」と感想が寄せられ、100万再生を突破しています。

【動画：世界一賢い犬種に『ふせ』→『立て』と指示したら、ド忘れしてしまい…予想外すぎる『まさかの体勢』】

ラスカルくんに『立て』をしてもらおうと思ったら…

飼い主さんから教えてもらったコマンドをど忘れてしまったボーダーコリーの姿が投稿されたのは、Instagramアカウント『ラスカル@青い目のイケワンボーダーコリー』。この日、ボーダーコリーのラスカルくんは、飼い主さんと一緒にコマンドの練習をしていたそう。飼い主さんは、『ふせ』をした体勢のラスカルくんに『立て』のコマンドを送ってみることにしたといいます。

そして、飼い主さんの目をジッと見つめて指示を待つラスカルくんに、飼い主さんが『立て』のコマンドを口にした瞬間、ラスカルくんは予想外の反応を見せることに。はたして、ラスカルくんがとった反応とはいったい…？

コマンドをど忘れしてしまったラスカルくん

飼い主さんの指示を聞き逃さないようにと、真剣な表情で飼い主さんの顔を見つめるラスカルくん。そして「立て」のコマンドを聞いた瞬間…なんと、ラスカルくんはふせの状態でお尻だけ持ち上げたそう！どうやら、『立て』の体勢をど忘れしてしまったようです。

その可愛らしい姿に、思わず笑いを堪えきれなかった飼い主さん。『立て』をしているつもりのラスカルくんは、飼い主さんが笑っているのを不思議そうに眺めていたといいます。

その後、気を取り直してもう一度ラスカルくんに「立て」と指示を送る飼い主さん。しかし、ラスカルくんはやはり『立て』の内容を忘れているようで、お尻の位置をさらに高くあげたそう。この可愛すぎる反応が、飼い主さんの笑いをさらに誘うことになったのでした。

もう一度挑戦してみた結果…

その後、『立て』のコマンドの内容を思い出したのか、きちんと立ち上がることができたラスカルくん。そこで飼い主さんは仕切り直して、もう一度ラスカルくんに『立て』をしてもらうことに。ふせのコマンドを送り、初めの体勢に戻ったラスカルくんと目を合わせ、再び『立て』と指示を送ってみたところ…やはりラスカルくんは『立て』をど忘れしてしまったご様子。さっきと同じように、お尻を上げてキラキラとした目で飼い主さんを見つめていたといいます。

その後も飼い主さんが『立て』のコマンドを送ってみるものの、この日のラスカルくんは『立て』を忘れてしまったようで、お尻を上げた可愛らしいポーズを何度も見せてくれたそう。

もしかしたら、ラスカルくんは飼い主さんの笑顔が見たくて、あえて間違ったふりをしていたのかもしれません。

この投稿は、「お尻が立っちゃうの可愛い」「角度調節するところ笑ってしまいましたｗ」「幸せな気持ちになりました」と、たくさんの人を笑顔にしています。

Instagramアカウント『ラスカル@青い目のイケワンボーダーコリー』では、そんなラスカルくんの愛らしい姿やかっこよく技を決める姿がたくさん投稿されていますよ。

ラスカルくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ラスカル@青い目のイケワンボーダーコリー」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。