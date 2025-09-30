「Jリーグ２得点で不振のオ・セフン、ついに代表落選」町田FWの苦難を韓国メディアが報道「ホン・ミョンボ監督の愛弟子は結局選ばれず」
韓国サッカー協会が９月29日、韓国代表のメンバーを発表した。ホン・ミョンボ監督が率いる同代表は、10月にブラジル、パラグアイと国際親善試合を戦う。
最新メンバーには主将のソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、キム・ミンジェ（バイエルン）ら主軸に加え、Jリーグ勢のキム・スンギュ（FC東京）とキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）が選出された。
一方、オ・セフン（FC町田ゼルビア）は選外となった。一時は代表で定位置を掴みつつあった26歳のストライカーは、町田で途中出場が続いており、J１での先発は５月25日が最後。得点数はわずか２に留まっている。
今回の発表を受け、韓国メディア『OSEN』が「Jリーグ２得点で不振のオ・セフン、ついに代表落選」と題した記事を掲載。「ホン・ミョンボ監督の愛弟子は結局選ばれなかった」と切り出し、次のように伝えている。
「オ・セフンは９月のアメリカ戦とメキシコ戦に１秒も出場できなかった。彼は町田でもレギュラー争いで押されている。J１リーグで２点と、目標の10点には程遠い。所属チームで出場機会を得られない選手は、代表に選ばれない。ホン・ミョンボ監督もオ・セフンを外さざるを得なかった」
代表復帰へ、町田でアピールするほかない。なお、同じく10月にパラグアイ、ブラジルをホームに迎える日本代表のメンバーは、10月２日に発表される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
