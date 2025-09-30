¤¸¤ã¤¤¤¬Êú¤¯µ³¼ê¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡ª¡¡¡Ö¥ë¥á¡¼¥ë¡¢¥â¥ì¥¤¥é¤ÏÊÌ³Ê¡£·êÇÏ¤Ç¹¥Áö¤¹¤ëÆüËÜ¿Íµ³¼ê¤Ï...¡×¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè177²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè177²ó¡Ûµ³¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤É¤Îµ³¼ê¤â¤¤¤¤»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥ì¡¼¥¹¤Îµ²±¤Ï¤¤¤Ä¤âÛ£Ëæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤ÎÊä¶¯ºàÎÁ¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µ³¼ê¤¬¸ºÅÀºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÏÂç³°¤Î8ºÐ¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬¾¡Íø¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»°±º¹ÄÀ®µ³¼ê¤¬²¿¤È127²óÌÜ¤Ë¤·¤ÆÈá´ê¤ÎG1½éÀ©ÇÆ¡£¡Ö¤³¤³¤«¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÎËÜÌ¿¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î8Ãå¡£º£Ç¯¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¢»´ÇÔ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤Ø¡ª
º£²ó¤Î¼ÁÌä¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²áµî1ÈÖ¤ÎÆñÌä¤Ç¤¹¡£²¿¸Î¤Ê¤éËÍ¤Ïµ³¼ê¤è¤ê¤â¶¥ÁöÇÏ¤ÎÊý¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ³¼ê¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ËÍ¤è¤ê¤âµ³¼ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏËÍ¤è¤êµ³¼ê¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¬¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤â±¨Þ÷¡Ê¤ª¤³¡Ë¤¬¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅú¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢µ³¼ê¤ÎËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤Ï·×¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¾è¤Ã¤Æ¤ëÇÏ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢À®ÀÓ¡á¼ÂÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¤â¤·¡¢Æ±¤¸Ç½ÎÏ¤ÎÇÏ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ê¤éÀ®ÀÓ¡á¼ÂÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÅöÁ³¤½¤¦¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¥ÎØ¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¼ÂÎÏ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¶¥ÇÏ¤ÏÇÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À®ÀÓ¤ÎÎÉ¤¤µ³¼ê¤ÏÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤ÇÏ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼ÂÎÏº¹°Ê¾å¤ËÀ®ÀÓ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¸Íºê·½ÂÀ¡¢¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¤ä¤Ï¤ê¥ë¥á¡¼¥ë¡¢¥â¥ì¥¤¥é¤Ï¾¡Î¨¡¢Ï¢ÂÓÎ¨¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡ÚÃ»½ê¤òÊä¤¦¤è¤êÄ¹½ê¤ò¿¤Ð¤»¡£¡Û
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Àõ¤Ï¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Îµ³¼ê¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Îµ³¼ê¤Ï½ñ¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Éô¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ë¥á¡¼¥ë¡¢¥â¥ì¥¤¥é¤Ï´ðËÜ¤Ï²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹µ÷Î¥¤Ï°Â¿´¤À¤·¡¢¥ß¥¹¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Ê¤¤¤À¤ÏÀéÄ¾¤Ç¥ë¥á¡¼¥ë¤¬¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¿¤·¡£¤¿¤À¡¢·üÇ°¤Ïµ³¼ê¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¥Ç¥à¡¼¥í¤Ï°ì»þ´ü¤ÎÀª¤¤¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÇÈ¤¬·ã¤·¤¯¤ÆÄÏ¤ß¤Å¤é¤¤¡£ÀîÅÄµ³¼ê¤â°ÂÄê´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï1ÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸Íºêµ³¼ê¤Ï¥À¡¼¥È¤Ï¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÇ½ª¥ì¡¼¥¹¤Î¥À¡¼¥È¤Î¸Íºê¤Ï¤è¤¯Íè¤Æ¤ë¡£ºÇ¶á¹¹¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´¶¤â¡£
¾¾»³µ³¼ê¤âÄ´»Ò¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·êÇÏ¤Ç¤Î¹¥ÁöÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼S¤â´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£º´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¤Ïµ³¾è²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤½¤ì¤À¤±´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¾¡Î¨¡¢Ï¢ÂÐÎ¨¤Ï°Õ³°¤ÈÄã¤¤¡£ÉðËµ³¼ê¤Ïº£¹¹¸ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µþÅÔ³°²ó¤ê¤¬°ÛÍÍ¤Ë¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡£
²£»³Åµ¹°µ³¼ê¤Ï¥¤¥óº¹¤·½ÐÍè¤ë¡£´äÅÄ¹¯À®µ³¼ê¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡£ÅÄÊÕµ³¼ê¤ÏÀè¹ÔÇÏ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£´ÝÅÄµ³¼ê¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ß¡£¥Ê¥é¥ó¥Õ¥ì¥°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¼ò°æ³Øµ³¼ê¤ÏÂç·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡¢µµÅÄµ³¼ê¤â°Õ³°¤È·ê³«¤±¤ë¡£¤Þ¤¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ËÄ¾ÀÜ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÅ·ºÍ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Æ¥Ð¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¾®ÎÓÈþ¶ð¡¢±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ß¡¢¸ÅÀîÆàÊæµ³¼ê¤Ï·ÚÎÌ¤Ç¤ÎÆ¨¤²Àè¹ÔÇÏ¤ÇÍè¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£µ³¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç½Å¤ó¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¼ÁÌä¼Ô¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç²ÃÅÀ¤â¸ºÅÀºàÎÁ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÅú¤¨¤·¤«½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤²áµî¥¤¥ÁÅú¤¨¤Ëµç¤·¤¿¼ÁÌä¤Ç¤·¤¿¡£
¤¸¤ã¤¤
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«