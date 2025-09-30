【4.1万いいね】子に聞かせたくない言葉→夫婦で考えた“センス抜群の隠語”「うちも同じようなもん」【ママリ】

子どものジュース要求対策！センス抜群「家庭隠語」に4.1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、ズボラかーちゃん(インスタ7万人)(@zubora_kachan)さんが投稿したエピソードです。イヤイヤ期は自我が芽生えてきたことの証ですが、さまざまなことに即反応するので大変な時期でもあるでしょう。子どもに聞かれると騒ぎになる単語が、家庭によってそれぞれあると思います。特定のお菓子やお店の名前などを耳にすると、「今食べるー！」「一緒に行くー！」と収拾がつかなくなることもありますよね。





ズボラかーちゃんさんのママ友さんは、子どもが即反応する「アンパンマンジュース」に隠語を使っているそう。どのような隠語を使っているかというと…。

ママ友の子が絶賛イヤイヤ期で、「アンパンマンジュース」とか言うと即反応するから、夫婦で“やなせたかしのエキス”とか“やなせたかしの甘味”って隠語使ってるらしいの、センス良すぎて笑った。

さすがに隠語だと、子どもはわからないですね。作者名やエキス、甘味などを隠語に用いるとは、発想が豊かでおもしろい。家庭内でしかわからない隠語を使った会話は、楽しそうですね。



この投稿には「うちは、苺は『赤い宝石』です」「うちも同じようなもんだな」「うちは基本はDAIGO語ベース、せんべいはSB、ヨーグルトはYGRT、杏仁豆腐はANDF」など、各家庭の隠語を披露しあうリプライで盛り上がっていました。



イヤイヤ期は親も大変な時期で、手こずってしまうこともあるでしょう。隠語を上手に使って対応するのも、一つの方法ですね。アイデアを駆使して作った隠語に、思わず笑ってしまうエピソードでした。

「フルネームを教えて」質問された3歳児の回答に17万いいね

ご紹介するのは、むかご🐵🐯(@jinenjyo17)さんの投稿したエピソードです。3歳児健康診査では保健師が子どもに質問をしたり、ちょっとした指示をしてやり取りを確認することもあります。子どもの成長を確認できる大切な機会。事前に準備や練習をして行く方もいるのではないでしょうか。



投稿者・むかご🐵🐯さんの3歳の娘さんは、保健師さんに「お名前は？」と聞かれ「ななちゃん」と下の名前を答えました。保健師が「なに、ななちゃんかな？」とフルネームを確認すると…。100点満点！なかわいい回答が返ってきました。

3歳0ヶ月、丸腰で3歳児健診へGO(事前の視力検査、尿検査提出できず&練習なし)



保健師さん「お名前は？」

👶「ななちゃん」

保「なに、ななちゃんかな？(フルネームを言わせたい)」

👶「かわいい、ななちゃん」



OKもらえた🤣

「なに、ななちゃんかな？」とフルネームが知りたい保健師に、娘さんは「かわいい、ななちゃん」と答えたそうです。もちろんです！とその場にいた全員が和んだのではないでしょうか。普段から周りの方にかわいいと声をかけられている証拠ですね。



この投稿には「ちゃんとやり取りできてるし、親からかわいがられて育ってるの分かるし200満点の答えすぎる」「永遠にこういうツイート見ていたい」といった、かわいいななちゃんの答えに癒された方からのコメントが寄せられていました。そのまま自信をもって大きくなってね…と願わずにはいられない、素敵な投稿でした。

小6息子、早帰りだった理由に「は？」母のつぶやきに20万いいね

ご紹介するのは、社畜のごぼう@野生の管理栄養士(@syatikunogobou)さんの投稿です。子育てをしていると、さまざまな大変なことがありますよね。「うちだけかな…」と困っていることも、子育てあるあるなのかもしれません。そんなとき話せる友人や、子育てにおける先輩が近くにいると心強いですね。



投稿者・社畜のごぼう@野生の管理栄養士さんはある日、帰宅が早かった小6の息子さんに早いね？と声をかけると、驚きの答えが返ってきたそう。思わず「は？」と声が漏れてしまったといいます。ごぼうさんの苦労に誰もが共感してしまうはず…。

次男「ただいまー！」

ワイ「早くね？」

次男「今日保護者会で短縮だったー！」

保護者のワイ「は？」

なんと、学校で保護者会があったことを終わってから知ったごぼうさん。同じ状況なら誰しも「聞いてないよ！」とガックリしてしまうのではないでしょうか。ペーパーレス化が進み、予定などをアプリやメールで知らせてくれる学校もあるものの、中には直接プリントでしか知らされないこともありますよね。



この投稿には「プリントってなかなか届かないよね…」「ママ友チーム内で誰かが手紙ゲットしたらグループlineにupすることになってます」といったコメントが寄せられていました。社会に出てからの報連相の練習の面もあるので、子どもから親に伝える必要があるものの、万が一子どもからプリントが届かなかった場合の対策も必要なのかもしれませんね。



子どものうっかりに、あるある…と共感できる投稿でした。

