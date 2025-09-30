令和3ライダーがライドウォッチに!「DXゼッツ&ガヴ&ゼロワンライドウォッチ」登場
バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゼッツ&ガヴ&ゼロワンライドウォッチ」(6,600円)を発売する。プレミアムバンダイにて現在予約受付中、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「DXゼッツ&ガヴ&ゼロワンライドウォッチ」(6,600円)
「DXゼッツ&ガヴ&ゼロワンライドウォッチ」は、「DXライドウォッチシリーズ」の最新弾で、仮面ライダーシリーズ最新作『仮面ライダーゼッツ』、『仮面ライダーガヴ』『仮面ライダーゼロワン』をモチーフとしたライドウォッチのセット。「ゼロワンライドウォッチ」はこれまでキャンペーン景品の非DX版仕様のみが存在していたが、今回満を持してDX仕様での商品化となる。
本商品には、令和ライダーたちをモチーフとした「ゼッツライドウォッチ」「ガヴライドウォッチ」「ゼロワンライドウォッチ」を収録。
DXライドウォッチシリーズとして、カバーを回転させることで絵柄が変化するギミックを搭載している。また天面のボタンを押すことでLEDが発光、ライダー名や各ライダーの紹介など、各ライドウォッチ固有のシステムボイスが発動する。さらに、別売りのDXジクウドライバーと連動、各ライドウォッチ固有のアーマータイム音声が発動する。
(C)石森プロ・東映
(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
