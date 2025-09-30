社会人5年目で貯金がようやく「100万円」に到達！ 一方、2年目の後輩はすでに「貯金が100万円」と言っていました。20代後半で“貯金額100万円”は少ないのでしょうか？

20代・社会人5年目あたりの貯金実態とは？ 平均と中央値を知ろう

まず気になるのは「みんな、どれくらい貯めているの？ 」という点でしょう。金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査（令和5年）」によると、20代単身世帯の平均貯金額は219万円、中央値は103万円でした。

つまり、100万円という数字は「中央値にほぼ並んでいる」という位置づけです。また、社会人5年目といっても、状況は人によって大きく異なります。



・実家暮らしで家賃がかからない人

・都心で一人暮らしをして固定費が高い人

・ボーナスがある業界、ない業界

・副業収入を得ている人



これらの条件次第で、貯金のしやすさは大きく変わります。つまり「後輩が自分より早く貯めている＝自分が遅れている」とは限らないのです。



「100万円」は少ない？ 判断する3つの視点

「多い・少ない」を冷静に判断するために、以下の3つの視点をおすすめします。



1．緊急時の備えとしてどうか

病気や転職など、収入が途絶えたときに使えるお金を「生活防衛費」といいます。目安は生活費の3～6ヶ月分。例えば毎月20万円使うなら、60～120万円が安心ライン。100万円あれば、最低限のセーフティネットとしては十分です。



2．自分の収入に対する割合

毎月どのくらいの割合を貯蓄できているかも重要です。手取りの15～20％を回せていれば優秀。たとえ金額が少なくても、比率を意識すれば「着実に貯まる体質」になります。



3．人との比較ではなく“自分の目的”基準で

後輩と比べて焦っても仕方ありません。結婚資金、旅行、資格取得など「自分は何に使いたいのか」を明確にすれば、100万円が「少ない」ではなく「大切な第一歩」と感じられます。



100万円を突破したら取り組みたい次のステップ

せっかく達成した100万円。ここからどう使い、どう増やすかが次の鍵です。



1．生活防衛費として確保する

まずはこの100万円のうち、生活費3～6ヶ月分を「絶対に手を付けない口座」に置きましょう。これが安心の基盤になります。



2．自動で“次の100万円”を積み立てる

給料日に3～5万円を自動的に別口座へ移す「先取り貯金」は最もシンプルで効果的な方法です。無理のない額で構いません。



3．小さく投資を始める

余裕が出てきたら、つみたてNISAやiDeCoなどを利用するのも手です。1日数百円から始められる投資信託も多く、長期で見ると大きな差になります。



4．将来のイベントを見据えた計画を立てる

「30歳までに300万円」「結婚資金200万円」など、目的を具体的にするとモチベーションが続きます。目標があると、浪費を減らす力にもなります。



100万円はゴールではなくスタートライン

20代後半で貯金100万円というのは、統計的に見ても平均的なライン。決して「少なすぎる」と落ち込む必要はありません。むしろ大切なのは、この100万円を「安心の土台」として、次のステップにつなげることです。生活防衛費を固め、仕組みで貯める習慣を作り、余裕が出れば投資でお金にも働いてもらう。

比べるべき相手は後輩や友人ではなく、1年前の自分。その自分を超えて、未来の安心ややりたいことに備えていけば、100万円は大きな価値を持つ「はじめの一歩」になります。あなたの100万円は、これからの資産づくりにとって確かなスタートラインです。



出典

金融広報中央委員会 家計の金融行動に関する世論調査（令和5年）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー