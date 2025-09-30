ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼½êÂ°¤ÎAHOF¡¢K-POPÀìÌç»ï¤ÎÁÏ´©¹æ¤ËÅÐ¾ì¡ª²Ú¤ä¤«¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë
¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤ò°ìºý¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥°¥í¡¼¥Ð¥ëK-POPÀìÌç»ï¡ØFI¡ÊFaves Idol¡Ë¡Ù¤¬ÁÏ´©¹æ¤òÈ¯´©¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAHOF¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥À¥¤¥¹¥±¡×
¡ØFI¡Ù¤ÏÃ±½ã¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À´ûÂ¸¤Î»¨»ï¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò±Û¤¨¡¢½ö»ö¤ÈµÏ¿Ãæ¿´¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë´°À®¤µ¤ì¤ë²áÄø¤ò¸«¤»¤ë¿·¤·¤¤·ÁÂÖ¤Î»¨»ï¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÁÏ´©¹æ¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢Á´°è¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë9¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×AHOF¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢´Ú¹ñ½é¤Î¸ø¼°¥Þ¥¬¥¸¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈäÏª¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
AHOF¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ø¾Þ¼°¤Ç¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ë¡¼¥¡¼¤À¡£º£Ç¯²¼È¾´ü¤â¼çÍ×¤Ê¼ø¾Þ¼°¤Ø¤Î½Ð±é¤¬³ÎÄê¤·¡¢¾Þ¤Î³ÍÆÀ¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤ËÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ÆîÊÆ¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î²»¸»¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëAHOF¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ØFI¡ÙÁÏ´©¹æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢K-POP»Ô¾ì¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ØFI¡Ù¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÖIF - FI - FIN¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê3ÃÊ¹½À®¤À¡£¡ÖIF¡×¤Ï¤Þ¤À´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¿Í¤Î²ÄÇ½À¤È»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢¡ÖFI¡×¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÌÜÉ¸¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¡ÖFIN¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ´°À®¤¹¤ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥Ú¡¼¥¸¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖFIN¡×¤Ç¤ÏÃ±¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¾Ï¤ò¤È¤â¤Ë´°À®¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËºÇ¸å¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÕÌ£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±þ±ç¤È°¦¾ð¤ò¤è¤ê¿¼¤¯É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ìºý¤Î»¨»ï¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ò±Û¤¨¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÁÏ´©¹æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï9¤Ä¤ÎÌ¤¸ø³«¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Í½ÌóÈÎÇäÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»£±Æ»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿Éþ¤È¥µ¥¤¥ó¥Ý¥é¥í¥¤¥ÉÃêÁª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢»¨»ï¤Î¤Ê¤«¤Î¥Õ¥¡¥ó»²²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢9¿Í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë