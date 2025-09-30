少女時代・ユナ、クランクアップで涙…イ・チェミンとのほっこりオフショットも 『暴君のシェフ』撮影ビハインド公開
少女時代・ユナのYouTubeが30日までに更新され、28日に最終回が配信された韓国ドラマ『暴君のシェフ』（Netflixで配信中／スタジオドラゴン制作）の最後の撮影ビハインドが公開された。
【動画】ユナが涙する場面も…『暴君のシェフ』最後の撮影ビハインド
同作は、朝鮮王朝時代にタイムスリップした天才シェフが、悪名高い暴君で最高の美食家である王と出会い繰り広げられるサバイバル・ファンタジー・ラブコメディ。数々の話題作に出演し俳優としても活躍するユナが天才シェフ ヨン・ジヨンを、ドラマ『ヒエラルキー』や『イルタ・スキャンダル〜恋は特訓コースで〜』などで注目のイ・チェミンが最悪の暴君、イ・ホンを演じている。
動画では新しい衣装をまといキュートな笑顔を見せるユナ。また、休憩時間にはイ・チェミンとポン菓子を食べながら談笑するほっこりシーンも。
最後にはクランクアップの場面が公開され、花束と物語の鍵となっている『望雲録』と侍令熟手の帽子があしらわれたケーキを贈られたユナ。監督から「お疲れさま！君のエネルギーが画面にたくさん撮れたよ」と激励され、涙を流す場面も見られた。
ユナは「自分、お疲れさま。たくさんの方々に見ていただけたらうれしいです」とメッセージし、「最後に監督に、これからたくさん寝て休んでねって言われて…」と涙が出た理由を明かし、撮影終了を惜しんだ。
