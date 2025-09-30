¡Ö¤½¤³¤Ë¥¿¥³¤Ï¤¢¤ë¤ó¤«¡×ÂçÊª½÷Í¥¡¢12ºÐÇ¯²¼É×¤ÈàÉ×ÉØ¤Ç¤¿¤³¥Ñá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¿¿±ûÍÍ¡¢¾Æ¤¯»Ñ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦¤È¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×
¹ë²Ú°¼à¥¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥é¥Õ¤Ê£Ô¥·¥ã¥Ä»Ñ
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û(69)¤¬¸ø³«¤·¤¿12ºÐÇ¯²¼É×¤È¤Î¤¿¤³¤ä¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÏ¤Ï¡ÖºòÆüµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¤µ¤ó(57)¤È¡¢¤¿¤³¾Æ¤´ï¤òÁ°¤ËÃÝ¶ú¤ò»ý¤Ä¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö#¿¹ÅÄ¥·¥§¥Õ¡×¡Ö#¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¿¤³¾Æ¤¡×¡Ö#4¼ïÎà¡×¡Ö#¥½¡¼¥¹Ì£#¾ßÌýÌ£#Ãæ²Ú#¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¡Ö#»ä¤Ï½õ¼ê¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤Ç°¦¤È¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤½¤³¤Ë¥¿¥³¤Ï¤¢¤ë¤ó¤«¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤ÊÃ¶ÆáÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¤¾Ð´é¤Î¤ªÆó¿Í¡×¡Ö²¿»þ¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬´ØÀ¾¿Í¡×¡Ö¿¿±ûÍÍ¡¢¤¿¤³¾Æ¤¾Æ¤¯»Ñ¤âÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÃÏ¤Ï1990Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò(71)¤È·ëº§¤·¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2007Ç¯¤Ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£