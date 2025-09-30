King ＆ Prince高橋海人、ミラノ『エトロ』ファッションショーに参加 バーガンディ着こなし存在感放つ
King ＆ Princeの高橋海人（高＝はしごだか）が24日午後7時（現地時間）にイタリア・ミラノにて開催された、クリエイティブ・ディレクター、マルコ・デ・ヴィンチェンツォによる『エトロ』2026春夏ウィメンズコレクションのファッションショーに、グローバルブランドアンバサダーとして参加した。
【写真】バーガンディーのダブルブレストジャケット姿を披露した高橋海人
ファッションショー参加は今回で3回目となり、グローバルブランドアンバサダー就任後、初の出席となった高橋は、エトロ2025秋冬メンズコレクションから、クラシカルでありながら洗練と華やぎを感じさせるバーガンディーのダブルブレストジャケットに、自身がペイズリーのデザインを手がけたエトロのアイコニックな「ペイズリーナ」を合わせ、ショー会場に姿を現した。
移ろいゆく美の世界を映し出すように構築されたエトロ2026年春夏コレクションのショーセットに、張り詰めた空気と神秘的なリズムを湛えた「ラ・ニーニャ」の音楽が深みを添える。その幻想的な空間にたたずむ高橋は一層の存在感を放ちながら、世界各国から集まったセレブリティたちと言葉を交わし、新たなコレクションの発表をともに祝福した。
