【愛犬占い】ドラマチックすぎる!? 魅力的な「ペガサス犬」の性格タイプとは【わんわんキャラナビ】

ペガサス犬（分類：宇宙犬）

【21】落ち着きのあるペガサス犬

落ち着きがあるといってもペガサスの中では！やっぱり自由なワンちゃん

宇宙犬の分類の中では、最もスケールが大きいのがペガサスの宇宙犬。自由奔放に一切の束縛から解き放たれて大空を羽ばたきます。そんなペガサス犬の中では、やや落ち着きがあるのがこのタイプ。元々架空の動物なので、その自由な感性は理解不能です。海外の犬を初めて日本に連れてきたようなもの。もちろん、厳しいしつけは嫌がりますし、家でも王様のように振舞います。洋画を一緒に観たり、海外の映像を見せてあげると喜びます。道ですれ違うと、ハッと振り返ってしまうほどのオーラを放ちます。

少し変わった犬をお求めなら一番のお勧め。

【22】強靭な翼をもつペガサス犬

強靭だけどしなやかな翼が魅力の凄いワンちゃん

大きな翼を広げて、宇宙を自由自在に羽ばたいているような大きなスケールのワンちゃんです。気分次第で行動しますし、気分が乗らないと言うことも聞きません。束縛されることが嫌いで、自由にのびのびと生きていきたいのです。しかし、社交性は抜群なので、人見知りをすることはありません。周りからチヤホヤされるのは大好きなので、褒められると喜んでポーズを決めます。人間よりも自分を格上だと思っているので、なかなか人に服従することはありません。上手に褒めてその気にさせるしか指導法はありません。

【27】波乱に満ちたペガサス犬

波乱万丈なドラマチックなワンちゃん

このワンちゃんの人生は、波乱に満ちていてワクワクします。ジェットコースターのように激しく乱高下します。きっと「普通」に飽きてしまった飼い主の手によって飼われることになるのでしょう。ハリウッド映画に登場するようなスター犬ですので、周囲から注目されるのは大好きです。飼い主も、とにかく派手なボディーランゲージで褒めまくって育ててください。他の犬を寄せ付けない不思議なオーラをもっているので、散歩をしていても他の犬など相手にしません。自分より格下とみなしたら、人間でもその人の言うことは聞きません。

【28】優雅なペガサス犬

そこはかとない気品が漂うマリア様のようなワンちゃん

独特なオーラを放って、なんとなく近寄りがたい雰囲気をもっているワンちゃんです。独特な風貌もあって、妖精のように現実感がありません。とても魅力的な生き物です。宇宙犬ですので、スケールの大きさが違いますし、一般的な犬の飼育本は役に立ちません。会話も「宇宙語」のようなものです。しかし、不思議と人間の考えていることは理解していますが、といって言うことを聞くかというとそんなことはありません。しつけをすることよりも、その類まれな存在を楽しむくらいの気持ちで接するとすべてが理解できるかもしれません。

愛犬の「動物キャラ」をチェックしましょう！

わんわんキャラナビは、ワンちゃんの誕生日から割り出した12の動物キャラクターに当てはめ、愛犬の個性や心理を分析・診断します。

それでは、早速、下の「換算表」で、愛犬の動物キャラクターを調べてみましょう。わんちゃんの生年月日から、下記の手順で簡単に調べることができます。

この「8」が愛犬のキャラクター番号になります。この60分類キャラクターは生涯変わることはありませんので、覚えておいてください。ただし、四柱推命では23時以降は翌日とみなしますので、生まれた時間が23時以降の場合は、誕生日の翌日でキャラクターを調べてください。また、MOON・EARTH・SUNの3分類のタイプもこの表からわかります。

【出典】『わんわんキャラナビ』著：弦本將裕／髙野宜彦