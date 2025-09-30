【通貨別まとめと見通し】南アランド円



先週のまとめ

17日に8円41銭前後を付けた後、ランド高円安が進行。南ア中銀は18日に政策金利を維持。金利差もあり、ランド買いが優勢となっている。先週後半にドル円が上昇した局面で8円62銭台へ上昇。週明けのドル円の調整も8円60銭割れではランド買いが入るなど、堅調な地合いを維持している。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.70 8.80

- **サポート**: 8.50



中長期：

ZAR/JPYは8円50銭を維持する中で上昇トレンドが維持されている。



今週のポイント

ランド自体の材料よりも、他のクロス円同様に米政府機関閉鎖などを受けたリスク警戒の流れをにらむ展開。資源国通貨はリスク警戒の動きにやや弱い傾向があるが、直近の堅調さもあって、影響が抑えられる可能性が十分にあり、下がった時の買い意欲を注視したい。



今週の主な結果と予定

南ア

09/30 15:00 マネーサプライM3 （8月） 前回 6.75% （前年比）

09/30 21:00 貿易収支 （8月） 予想 175.0億ランド 前回 203.0億ランド



MINKABUPRESS 山岡

