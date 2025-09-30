【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

25日のメキシコ中銀金融政策会合は市場予想通り政策金利を0.25％引き下げて7.50％とした。投票は4対1で1名の委員は据え置きを主張した。中銀は今年第4四半期のCPIの予想を3.6％とし、来年第3四半期に目標の3%に到達するようにCPIが収束していく見通しを示している。ペソ円はじっくりした上昇が続く中、8円05銭台で金利発表を迎え、発表後に8円12銭台まで一時上昇。利下げサイクルが落ち着くとの見通しがペソ高を誘った。その後いったん調整売りも、円安進行もあって先週末に8円15銭を付けている。週明けは円安一服もあって8円08銭割れとなっている。



テクニカル分析

- **レジスタンス**8.20円

- **サポート**: : 8.02円 7.80円、



中長期：

直近はペソ高も、警戒感が残っており8月初めの安値7.75円を意識



今週の見通し

メキシコペソは政策金利発表もこなし、材料は少し落ち着いている。ただ、米国の連邦政府機関閉鎖に向けた混乱材料が重石となる。国境警備など直接関係するところは閉鎖対象ではないが、米国の混乱が影響する可能性がある。



【今週の主な予定】

09/29 21:00 雇用統計 （8月） 結果 2.93% 前回 2.77% （失業率）



MINKABUPRESS 山岡

