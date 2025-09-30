ランボルギーニ、ポルシェ……1900～1980年代の名車約200台が集合『クラシックカー大全』

小國麻実『クラシックカー大全』（河出書房新社／税込定価4620円）が2025年10月28日に発売された。

本書は1900年代初頭から1980年代末までの名車を図鑑形式で幅広く掲載したビジュアルブック。著者は1960年代よりクラシックカーをはじめとする高級車両の国際輸送サービスを提供するCOSDEL社（アメリカ・現CARS USA社）の日本法人COSDEL JAPAN代表・小國麻実。多くの自動車メーカーや各地のクラシックカーミュージアムの協力のもと、クラシックカーの魅力と奥深い世界を追求した本書が生まれた。

紙面では、黎明期の試行錯誤に満ちたモデルから、戦後復興期に生まれた実用車、そしてモータリゼーションの拡大期を彩った名車まで、時代ごとのデザイン潮流や技術革新、社会背景を踏まえながら解説。また欧米の名門メーカーだけでなく、日本のメーカーも紹介し、日本車も多数掲載される。

本編といえる名車解説のページ（第3章）では、美しくダイナミックな名車の写真を中心に据えながら、単なるスペックやデザインの解説だけでなく、その車が生まれた背景や、当時の社会や文化との関わりについても触れられる。

