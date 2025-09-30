「Zippo 『頭文字D』 vol.4」が11月21日に発売される。発売に先駆け予約受付が開始された。

1995年の連載開始から30年を迎えた、しげの秀一『頭文字D』（講談社）。主人公・藤原拓海と愛車ハチロク（AE86）を中心に描かれる作品だ。アニメ化や映画化を経て、今もなお世代を超えて支持され続けている。

『頭文字D』30周年を記念し、ノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JPから「30th Anniversary 特別仕様ZIPPO」が登場。本商品は世界で150個のみ生産され、すべての本体にシリアルナンバーが刻まれたプレミアムなモデル。

角度によって黒にもシルバーにも表情を変えるガンメタリックが特徴の本体。前面には主人公・藤原拓海が登場する作中のシーンをレーザー刻印で表現しており、プリントでは再現できない繊細な描写となっている。バトルシーンを刻んだデザインは『頭文字D』の熱気を日常に持ち込むことができる特別な仕様となった。

ZIPPOのサイド部分には「150/001 ～ 150/150」のシリアルナンバーを刻印。ナンバーはランダムでの発送となる。また数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）