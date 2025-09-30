【ねこは長者の生まれ変わり】ねこのおかげでお金持ちに？ 我が家のねこたちの話
【ねこにこばん】ものすごい実力！ 猫に小判を与えるのは無益な使い方と思いきや／ねことわざ（1）
WEBアニメでも配信がスタートする『ねこむかしばなし』でおなじみのぱんだにあさんが展開するのは、ねこによるゆる〜い世界！
「情けは人のためならず」は情けが甘やかしになると言われるようになったり、「二の舞を演じる」は演じずに踏むようになったり…。昔から使われていることわざや慣用句が、時代と共に変わっていって本来のものとは違う意味になっても、ほとんどの人が気にも留めないことが多いですよね。
ゆるさを体現したような次世代のことわざ学習コミック、ぜひお楽しみください！
※本記事はぱんだにあ著の書籍『ねことわざ』から一部抜粋・編集しました。
■ねこは長者の生まれ変わり
のんびりマイペースに過ごす姿を見て、ねこの前世はきっと何不自由なく暮らしていたお金持ち＝長者だろうと連想し「ねこは長者の生まれ変わり」という慣用句があります。もしこの言葉が本当なら、お金持ちである先人の知恵を見逃さないためにも、いつも以上にねこの一挙手一投足に目を配る必要があります。学校や会社を休んで観察してみては？
著＝ぱんだにあ／『ねことわざ』