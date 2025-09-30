「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３０日午後１時現在でＪＭＡＣＳ<5817.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



ＪＭＡＣＳは４日ぶり反落。前日高値までの３営業日合計で１１％を超える上昇をみせていた。通信・防災用電線メーカーだが、ペロブスカイト太陽電池ケーブルに注力しており、今後の展開への期待が募っている。業績も２６年２月期は営業利益段階で前期比２．６倍となる１億７１００万円を見込むなど回復色を鮮明とする見通し。ＰＢＲは会社解散価値の半値水準である０．５倍台と割安感が強く、出遅れ物色の対象として注目されているもよう。



出所：MINKABU PRESS