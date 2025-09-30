「こんなところにツバメの巣？」現代の厳しい“住宅事情”に四苦八苦するツバメたちを描く【作者インタビュー】
SNSを中心に野鳥にまつわる短編漫画を描いているpiro piro piccolo(@iirotorii)さん。スズメやメジロなど身近な野鳥をリアルに描き、野鳥の生態や習慣などを知ることができる。今回はX(旧Twitter)にて4.1万を超えるいいねを獲得した「住宅難のツバメたち」などツバメが登場する漫画を紹介するとともに、本作を描くようになったきっかけや裏話などについて、piro piro piccoloさんにインタビューした。
本作「住宅難のツバメたち」の作者、piro piro piccoloさんは数多くの野鳥に関する短編漫画を描いている。バードウォッチングが趣味で、日頃から野鳥の観察をして絵を描いていると言うpiro piro piccoloさん。漫画を描くようになったきっかけについて「野鳥を見たときの感動的なシーンやおもしろいシーンを残したいと思い、描き始めました」と話す。
本作では、春になると南の国から日本にやって来て子育てをするツバメの巣作りについて描いている。ツバメは、民家の軒下など人通りが多い場所で巣を作る。その材料は泥だが、最近の民家の壁は泥が付きにくい材質。ツバメにとっては厳しい住宅事情と言えそうだ。piro piro piccoloさんは「『ここは流石に大丈夫では？』と思った道の駅でもツバメの巣作りを拒否されていたので、事実を伝えたいという点でも本作を描きました」と打ち明ける。
また、piro piro piccoloさんは「ある日海岸で鳥を観察していたら、(おそらく南の方から)海を越えて渡ってきたツバメが現れたときは本当に感動しました！労いたい気持ちでいっぱいでした」とツバメに遭遇したときの余談も教えてくれた。
最後に、piro piro piccoloさんは「人間の身近なところで観察できる生き物の中では『野鳥』は種類も多く、一生懸命な姿を観察しやすいと思います。 気づけるようになると、少しの外出でも景色が変わって見え楽しいので、是非野鳥を意識してみてください。私の漫画が少しでも参考になればうれしいです」と読者にメッセージを寄せた。野鳥について興味がある人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：piro piro piccolo(@iirotorii)
