９月３０日（火）のヒルナンデス！は･･･密着inキッチンオリジン
キッチンオリジンに密着
関東・関西を中心に展開し、売上高は５００億円を突破！
忙しいお仕事中のランチや
料理の手間から解放されたい皆さんの味方！
「キッチンオリジン」に密着し、人気の秘密を徹底調査！
出演：辻󠄀岡義堂アナウンサー
【紹介した商品】
※以下、商品名や価格は撮影時のものです
※掲載商品はお持ち帰り価格（税率８％）を表記しております
イートインコーナーでお召し上がりの場合は、税率が異なります
※商品は店舗により取扱いが異なる場合があります
・おにぎり 北海道産昆布 171円
・おにぎり 若鶏の唐揚げ〜醤油味〜204円
・おにぎり 舞茸ごはん 193円
・タルタルのり弁当356円
・ライス増量 大盛64円 特盛129円
・めんたいトッピング 97円
・のりおかかトッピング 75円
・豚汁 171円
・スパゲッティ・ウィズ・ミートボール538円
・ナポリタン378円
・十六穀むすび〜北海道産鮭〜171円
・ロースとんかつ弁当594円
・ロースかつカレー754円
・凄いにんにく！塩だれスタミナ丼（生卵つき）702円 ※10/2~販売
・お好み焼き風ロースとんかつ弁当646円 ※10/2~販売
・直火トマトハンバーグかにくり弁当 754円 ※9/30まで
・ロースとんかつ丼〜八種の出汁使用〜646円
・牛焼肉弁当702円
・彩り幕の内弁当561円
・なすの辛味噌炒め弁当〜八丁味噌使用〜646円 ※9/30まで
・４種の醤仕立て！回鍋肉弁当 646円 ※10/2~販売
・野菜炒め香味醤油だれ〜1日に必要な野菜の1/2使用〜538円
・ロースかつとじ〜八種の出汁使用〜538円
・フライドポテトコンソメ風味248円
・海老とブロッコリーのサラダ235円
・若鶏の唐揚げ224円
・とり天（薫る海苔しお味）224円
・とり天（すっぱ梅しそ味）※9/30まで
・とり天（カツオ醤油味）224円※10/2~販売
・オクラの胡麻和え213円/100g
・桜姫鶏のレバー煮224円/100g ※関東のみ販売
・蒸し鶏と枝豆の塩昆布和え213円/100g
・チーズチキンカツのり弁当486円
・チキン竜田のり弁当538円