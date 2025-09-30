キッチンオリジンに密着



関東・関西を中心に展開し、売上高は５００億円を突破！

忙しいお仕事中のランチや

料理の手間から解放されたい皆さんの味方！

「キッチンオリジン」に密着し、人気の秘密を徹底調査！



出演：辻󠄀岡義堂アナウンサー



【紹介した商品】

※以下、商品名や価格は撮影時のものです

※掲載商品はお持ち帰り価格（税率８％）を表記しております

イートインコーナーでお召し上がりの場合は、税率が異なります

※商品は店舗により取扱いが異なる場合があります





・おにぎり鮭〜北海道産鮭使用〜193円・おにぎり 北海道産昆布 171円・おにぎり 若鶏の唐揚げ〜醤油味〜204円・おにぎり 舞茸ごはん 193円・タルタルのり弁当356円・ライス増量 大盛64円 特盛129円・めんたいトッピング 97円・のりおかかトッピング 75円・豚汁 171円・スパゲッティ・ウィズ・ミートボール538円・ナポリタン378円・十六穀むすび〜北海道産鮭〜171円・ロースとんかつ弁当594円・ロースかつカレー754円・凄いにんにく！塩だれスタミナ丼（生卵つき）702円 ※10/2~販売・お好み焼き風ロースとんかつ弁当646円 ※10/2~販売・直火トマトハンバーグかにくり弁当 754円 ※9/30まで・ロースとんかつ丼〜八種の出汁使用〜646円・牛焼肉弁当702円・彩り幕の内弁当561円・なすの辛味噌炒め弁当〜八丁味噌使用〜646円 ※9/30まで・４種の醤仕立て！回鍋肉弁当 646円 ※10/2~販売・野菜炒め香味醤油だれ〜1日に必要な野菜の1/2使用〜538円・ロースかつとじ〜八種の出汁使用〜538円・フライドポテトコンソメ風味248円・海老とブロッコリーのサラダ235円・若鶏の唐揚げ224円・とり天（薫る海苔しお味）224円・とり天（すっぱ梅しそ味）※9/30まで・とり天（カツオ醤油味）224円※10/2~販売・オクラの胡麻和え213円/100g・桜姫鶏のレバー煮224円/100g ※関東のみ販売・蒸し鶏と枝豆の塩昆布和え213円/100g・チーズチキンカツのり弁当486円・チキン竜田のり弁当538円