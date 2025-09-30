テクノ菱和、今期経常を27％上方修正・最高益予想を上乗せ

テクノ菱和 <1965> [東証Ｓ] が9月30日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の104億円→132億円(前期は99.3億円)に26.9％上方修正し、増益率が4.7％増→32.9％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（1） 通期個別業績予想 通期個別業績予想につきましては、売上高は手持工事の進捗が見込まれること、また、受注が旺盛なため、前回公表値を上回る見込みであります。 各利益は、売上高の増加に加え、生産性の向上等により前回公表値を上回る見込みであります。（2） 通期連結業績予想 通期連結業績予想につきましても、通期個別業績予想と同様の理由により、業績を修正しております。

