久保建英からのメッセージを胸に。189センチのレフティCBが、スペインで得た経験をU-20W杯の舞台で示す【現地発】
189センチで左利き。喜多壱也のポテンシャルが花開きつつある。
現地９月27日にチリで幕を開けたU-20ワールドカップ。大会のオープニングマッチに登場した船越優蔵監督が率いる若き日本代表は、エジプトに２−０で勝利した。
先制点となるPKを決めたCB市原吏音（大宮）が攻守で活躍した一方で、４バックの左CBに入った喜多（レアル・ソシエダ）も相棒に負けずとも劣らないパフォーマンスを披露。正確な左足のフィードと空中戦の強さで確かな存在感を放った。
京都のアカデミー育ちで24年にトップ昇格を果たした喜多は、今夏に慣れ親しんだクラブを離れ、単身渡欧。レアル・ソシエダに期限付き移籍し、現在はBチームで研鑽を積む。
プロ２年目に下した大きな決断。「２月のU-20アジアカップが終わったくらいに、代理人から『気になっているらしいよ』と言われたんです。でも、あんまり信じてなくて。『ほんまの話やったらすぐ行きます』って」と、当初はそんなスタンスだった。そして、夏前に正式オファーが届いた時には、いろんな感情が芽生えた。
「本当に話が来たら、すごく迷ったんです。あまりにも早いなって思ったし、京都で試合に出ていないのに、行くのは逃げた感じになるので嫌だった」
昨季に続き、今季のリーグ戦で出場機会はゼロ。優勝争いを繰り広げるチームで出番に恵まれず、悔しい想いを味わってきた。お世話になったクラブで何も成し遂げられていない。二の足を踏んだが、最終的には先輩や両親の後押しもあり、スペイン行きを決断した。
ソシエダのBチームに合流すると、マラガなど１部での経験もあるクラブがいるスペイン２部で、ここまで４試合に出場。京都の者貴裁監督から一番学んだことである「失敗を恐れず、チャレンジする心」をモットーに、CBとして異国の地で奮闘。自分は通用しているのか。正直に言えば「やれているかどうか分からない」という。
「余裕もないし、チームも勝てていない。厳しいリーグと思ってきたんですけど、本当に凄い舞台だなって思いました」
それでも、日本で味わえないパワフルな選手との対峙は、自分の経験として蓄積された。特に馬力があるアタッカー陣との“バトル”は、貴重な場になっていると話す。
「ウインガーだけではなく、一人で剥がす力はサイドバックとかボランチも持っている。前が空いていたら行くし、ハマっていたら前に行って打開するし。アジアではなかなかおらん選手ばかり」
一方で、空中戦の強さは十分に通用しているという自負もある。それは今回のU-20ワールドカップでも活きている。エジプト戦でもスペインで得た手応えを再認識するシーンがあったようだ。
次の相手は開催国のチリ。５万人に迫る大観衆がスタジアムに詰め掛ける見込みで、異様な雰囲気になることが予想される。喜多は「緊張はするんですけど、楽しめるはず」と笑顔を見せたように、動じていない。
大会前、ソシエダのトップチームで活躍する久保建英からメッセージをもらった。「U-20ワールドカップはいろんな人から見られている。なかなか経験できないよ」。
大先輩からの言葉を胸に、喜多はチリ戦でも逞しく戦う姿を見せてくれるだろう。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【記事】「日本の方がはるかに良い」「アジアの誇りだ」日本快勝、韓国敗戦で韓国のファンは羨望＆嘆き「エジプトをおもちゃのように扱っていた」【U-20W杯】
現地９月27日にチリで幕を開けたU-20ワールドカップ。大会のオープニングマッチに登場した船越優蔵監督が率いる若き日本代表は、エジプトに２−０で勝利した。
先制点となるPKを決めたCB市原吏音（大宮）が攻守で活躍した一方で、４バックの左CBに入った喜多（レアル・ソシエダ）も相棒に負けずとも劣らないパフォーマンスを披露。正確な左足のフィードと空中戦の強さで確かな存在感を放った。
プロ２年目に下した大きな決断。「２月のU-20アジアカップが終わったくらいに、代理人から『気になっているらしいよ』と言われたんです。でも、あんまり信じてなくて。『ほんまの話やったらすぐ行きます』って」と、当初はそんなスタンスだった。そして、夏前に正式オファーが届いた時には、いろんな感情が芽生えた。
「本当に話が来たら、すごく迷ったんです。あまりにも早いなって思ったし、京都で試合に出ていないのに、行くのは逃げた感じになるので嫌だった」
昨季に続き、今季のリーグ戦で出場機会はゼロ。優勝争いを繰り広げるチームで出番に恵まれず、悔しい想いを味わってきた。お世話になったクラブで何も成し遂げられていない。二の足を踏んだが、最終的には先輩や両親の後押しもあり、スペイン行きを決断した。
ソシエダのBチームに合流すると、マラガなど１部での経験もあるクラブがいるスペイン２部で、ここまで４試合に出場。京都の者貴裁監督から一番学んだことである「失敗を恐れず、チャレンジする心」をモットーに、CBとして異国の地で奮闘。自分は通用しているのか。正直に言えば「やれているかどうか分からない」という。
「余裕もないし、チームも勝てていない。厳しいリーグと思ってきたんですけど、本当に凄い舞台だなって思いました」
それでも、日本で味わえないパワフルな選手との対峙は、自分の経験として蓄積された。特に馬力があるアタッカー陣との“バトル”は、貴重な場になっていると話す。
「ウインガーだけではなく、一人で剥がす力はサイドバックとかボランチも持っている。前が空いていたら行くし、ハマっていたら前に行って打開するし。アジアではなかなかおらん選手ばかり」
一方で、空中戦の強さは十分に通用しているという自負もある。それは今回のU-20ワールドカップでも活きている。エジプト戦でもスペインで得た手応えを再認識するシーンがあったようだ。
次の相手は開催国のチリ。５万人に迫る大観衆がスタジアムに詰め掛ける見込みで、異様な雰囲気になることが予想される。喜多は「緊張はするんですけど、楽しめるはず」と笑顔を見せたように、動じていない。
大会前、ソシエダのトップチームで活躍する久保建英からメッセージをもらった。「U-20ワールドカップはいろんな人から見られている。なかなか経験できないよ」。
大先輩からの言葉を胸に、喜多はチリ戦でも逞しく戦う姿を見せてくれるだろう。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【記事】「日本の方がはるかに良い」「アジアの誇りだ」日本快勝、韓国敗戦で韓国のファンは羨望＆嘆き「エジプトをおもちゃのように扱っていた」【U-20W杯】