14時の日経平均は7円安の4万5036円、アドテストが81.09円押し下げ 14時の日経平均は7円安の4万5036円、アドテストが81.09円押し下げ

30日14時現在の日経平均株価は前日比7.44円（-0.02％）安の4万5036.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は605、値下がりは950、変わらずは55と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は81.09円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が55.75円、ファストリ <9983>が21.89円、ＫＤＤＩ <9433>が10.14円、ホンダ <7267>が5.07円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を25.34円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が14.70円、中外薬 <4519>が11.96円、信越化 <4063>が11.32円、バンナムＨＤ <7832>が9.43円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は銀行で、以下、保険、精密機器、医薬品と続く。値下がり上位には鉱業、海運、鉄鋼が並んでいる。



※14時0分13秒時点



株探ニュース

