Amazonどうした？ ノイキャン搭載の第2世代Echo Budsが、さ、3,980円!?
突然の大幅値引き。
お買い得感の高いAmazonデバイス。何の気なしにAmazon見てたら、完全ワイヤレスイヤホン「Echo Buds」が73％オフの3,980円というぶっ壊れ価格になっていました。
なんだこのお値段…。買うしかないでしょ、これは。
性能は上々、音質は中の上
第2世代のEcho Budsは、アクティブノイズキャンセリング搭載で、1回の充電で5時間、ケース込みで15時間というバッテリー持ち。15分の充電で2時間再生できる急速充電にも対応。ケースはワイヤレス充電が行なえます。
また、アレクサ、Siri、Googleアシスタントにも対応しています。
音質はというと、お値段なりかな。すげえ高音質！ってわけじゃありませんが、まあこの値段ならこんなもんだよねって感じ。音にこだわりにない人ならメインでもか満足できるレベルですが、音質重視の人はサブのイヤホンとして持っておくといいかも。
あんまり知らないメーカーのものよりは、確実に安心感はあるので、このお値段なら1台確保しておいてもいいでしょう。さあ、カートにインして注文を進めようよ。
