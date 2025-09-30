Image: Amazon

突然の大幅値引き。

お買い得感の高いAmazonデバイス。何の気なしにAmazon見てたら、完全ワイヤレスイヤホン「Echo Buds」が73％オフの3,980円というぶっ壊れ価格になっていました。

Echo Buds (エコーバッズ) 第2世代 - アクティブ ノイズキャンセリング 付き完全 ワイヤレスイヤホン with Alexa、ワイヤレス充電ケース付き｜ブラック 3,980円 Amazonで見る PR PR

なんだこのお値段…。買うしかないでしょ、これは。

性能は上々、音質は中の上

第2世代のEcho Budsは、アクティブノイズキャンセリング搭載で、1回の充電で5時間、ケース込みで15時間というバッテリー持ち。15分の充電で2時間再生できる急速充電にも対応。ケースはワイヤレス充電が行なえます。

また、アレクサ、Siri、Googleアシスタントにも対応しています。

音質はというと、お値段なりかな。すげえ高音質！ってわけじゃありませんが、まあこの値段ならこんなもんだよねって感じ。音にこだわりにない人ならメインでもか満足できるレベルですが、音質重視の人はサブのイヤホンとして持っておくといいかも。

あんまり知らないメーカーのものよりは、確実に安心感はあるので、このお値段なら1台確保しておいてもいいでしょう。さあ、カートにインして注文を進めようよ。

