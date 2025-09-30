声優の内田雄馬（33）が30日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。同日に結婚を報告した実姉で声優の内田真礼（35）と石川界人（31）を祝福した。

真礼と石川は連名の文書で「突然のご報告となりますが このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」とつづった。

「呪術廻戦」伏黒恵役、「BANANA FISH」アッシュ・リンクス役などで知られる雄馬は、発表後に自身のXで「おめでとう姉さん よろしく義兄さん（弟）」とクラッカーの絵文字を添えて祝福。

雄馬は昨年1月1日に「トロピカル〜ジュ！プリキュア」ローラ／キュアラメール役などを演じた日高里菜と結婚を発表しており、ファンからは「内田家最強」「最強声優ファミリー爆誕」「家系図が凄いことに」「義兄弟なの面白い」「もはやアニメ化できる家族関係」などの声が寄せられている。