ÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¿Í´Ö¤¯¤µ¤µ¤¬¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÓ¡×
¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤¬ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤È¤ÎÃË½÷´Ø·¸¤òÇ§¤á¹ç¤¦É×ÉØ¤Î·Á¡½¡½¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤òÀë¸À¤·¡¢µÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ºÊ¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤µ¤ó¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æº£½µ¤Ï¡¢ÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬ËâÀ¤Î¾¯½÷¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÓ¡×¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç¤¹¡£¸ø°ÂÂÐËâÆÃ°Û£´²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¾¯Ç¯¥Ç¥ó¥¸¤¬¶á½ê¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯¾¯½÷¥ì¥¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ÆËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡À©ºî¤Ï¡¢ºî²è¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤Î£Í£Á£Ð£Ð£Á¡£¤â¤¦°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¶á¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ï¤É¤ì¤â²è¡Ê¤¨¡Ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤±¤É¡¢º£ºî¤Ï¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤é¤·¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇË²õÅª¤Ç¡¢ËÁ¸±Åª¤Ç¡¢¼Â¸³Åª¤Ê²è¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤Î¡ÈÀÅ¡É¤È¡ÈÆ°¡É¤â¸«»ö¡£ÀÅ¤«¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤äÆâÌÌ¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÀïÆ®¤Ê¤É¤Ç°ìÅ¾¤¹¤ë¤È±ÇÁü¤â½ñ¤²¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²è¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ë¤â¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Íßµá¤ËÃé¼Â¤Ê¾¯Ç¯¤È¤¤¤¦¿·»þÂå¤Î¼ç¿Í¸øÁü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤ë»ÈÌ¿¤äµÁÌ³¡¢ÌîË¾¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥ó¥¸¤Ï¤¿¤À¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤«¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬Íß¤·¤¤¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´êË¾¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤³¤Ë»Ä¹ó¤ÊÀ¤³¦¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ë°ÎÂç¤Ê»ÈÌ¿¤ò²Ý¤µ¤º¡¢¿Í´ÖËÜÍè¤Î²¿¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤¢¤ë¼å¤µ¤ä³ëÆ£¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ëÅÀ¤¬Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×»°¸¶Â§¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÍ§¾ð¡×¡ÖÅØÎÏ¡×¡Ö¾¡Íø¡×¤È¤«¡¢Á´Á³Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À½÷¤Î»Ò¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤«¤é¥ì¥¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥Ç¥ó¥¸¤ËËÜÅö¤Î¿Í´ÖÌ£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤·¤«¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¿Í´Ö¤¯¤µ¤µ¤¬¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¿¤ÀÀï¤¦¤À¤±¤Î¥¢¥Ë¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤º£ºî¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡