ÁÆÉÊ¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°Éß¤Îà¥Í¥¸ÁûÆ°á¤ËÆ±¾ð¡¡¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¡Ö²¿¤Ë¤â»×¤ï¤ó¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡×¡¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤Îà¥Í¥¸ÁûÆ°á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²°Éß¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥¸¥ª¡×¤ò£²£±Æü¤Ë¹¹¿·¡£²°Éß¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¾¾Èø½Ù¤¬¡ÖÁÇ¿Í¤Ï£Ó£Î£Ó¤ò¤ä¤ë¤Ê¡×È¯¸À¤Ë¿¨¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Î±ê¾å¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸¸Åß¼Ë¡×¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤ÎÈ¯¸À¤ò°úÍÑ¤·¡Öº£¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¹©¾ì¤Ç¥Í¥¸ºî¤ë¤È¤«à¤³¤ì¤Ã¤Æ²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©á¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤ó¤Þ¤ÞÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¤â¤Î¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤Æ´î¤ó¤É¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ò¤ó¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë»Ý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²°Éß¤ÎÆ°²è¤¬ÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¡¢°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï£²£¸Æü¤Ë¤âÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢²°Éß¤Ï¡ÖÀè½µ±ê¾å¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤¡©Ë·¼ç¡×¤È¼Õºá¡£ÁêÊý¤ÎÅèº´ÏÂÌé¤Ï¡Ö¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤¬¸À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±ê¾å¤¹¤ë¡£¤â¤¦²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÁÆÉÊ¤Ï¡Ö²°Éß¤µ¤ó¡¢¿¦¶Èº¹ÊÌ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ó¤Í¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ê¤ó¤«¤·¤Ç¤«¤¹¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¢²°Éß¤µ¤ó¤Ï¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡Ö¤â¤¦¤ªÁ°¤é¤µ¤¡¡¢·Ý¿Í¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤µ¤¡¡¢²¿¤Ë¤â»×¤ï¤ó¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²°Éß¤µ¤ó²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£