40・50代「体型カバー」→【ハニーズ】で解決！ 着るだけでおしゃれ♡「華見えブラウス」

「体型カバーもしたいけれど、上品な着こなしも楽しみたい……」そんな、おしゃれのお悩みを抱えている40・50代へ。【ハニーズ】の一部店舗や公式オンラインストアで展開されている大人向けのブランド、【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】ならそのお悩みを解決してくれるかも。今回は、40・50代の華やかなおしゃれを叶えてくれそうなGLACIER lussoのブラウスをピックアップ。通勤でもプライベートのお出かけでも使えそうな、品のある「華見えブラウス」をご紹介します。

大人女性のためのギャザーブラウス

【GLACIER lusso】「ペプラムギャザーブラウス」\4,980（税込）

たっぷりしたギャザーがフェミニンなペプラムブラウス。とろみ素材が作る柔らかなドレープが魅力的です。公式サイトによると、「シャーリング入りのウエスト切り替えからふんわり広がるシルエットと、ゆったりめの幅 × ヒップまで隠れる丈感で気になる体型もカバー」とのこと。すっきりとしたバンドカラーで、顔周りは端正に見せられそう。艶めくゴールドカラーのボタンも上品さを演出し、大人女性に嬉しいデザインポイントが詰まったブラウスです。

コーデが品よくまとまる

細かなシャーリング入りのウエスト切り替えからふんわり広がるシルエットで、幅広いボトムスに合わせやすいはず。シンプルなタイトスカートと合わせれば、メリハリのある優雅なコーデに。キレイめスタイルはもちろん、デニムと合わせたカジュアルスタイルにも活躍してくれそう。ボタンを外して、羽織りものとして着てもいいかも。

きちんと見えが叶う袖コンシャスブラウス

【GLACIER lusso】「袖プリーツボウタイブラウス」\4,980（税込）

きちんとした胸元を演出するボウタイが付いた、上品ブラウスがこちら。繊細なプリーツでボリュームを出したふんわり袖で、女性らしいデザインです。身頃はごくシンプルなシルエットで体のラインを拾いにくく、袖に目線が流れるため、体型を気にせず着られそう。公式サイトによると「腰にかかる丈感」とのことで、裾はタックアウトしてもおしゃれにきまるはず。

大人のおしゃれを盛り上げる、華見えブラウス

公式サイトによると、「華奢見えを叶えながら華やかな印象に」とのことで、シンプルなボトムスに合わせるだけでおしゃれにきまりそう。さらに「身頃には透けが気にならない裏地付き」なのだそうで、かしこまったシーンでも臆することなく着て行けるはず。画像のようなスカート合わせだけでなく、パンツスタイルにもおすすめ。40・50代の体型カバーを叶えつつ、秋からのおしゃれを盛り上げてくれるブラウスは、1枚ぜひゲットしておくといいかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu