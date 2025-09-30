山口智子、ヨーグルト好きを告白「バケツレベルでいただく」食生活で意識していること明かす
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の山口智子が30日、都内で行われた「カスピ海ヨーグルト リッチモ」メディア発表会に出席。食生活で気をつけていることを明かした。
【写真】山口智子、美肩＆スラリ美脚のぞく衣装姿
ヨーグルトが大好きだという山口は自身を「ヨーグルトに関してはめちゃくちゃうるさい人間」と告白。「世界を旅する機会もたくさんあって、本当にヨーグルトの大ファン。なぜ日本にはなかなか普及しないのかな、ってずっと悶々としていました」と明かし「これを味見させていただいたときに『ありがとう！』って叫んでました」と商品の満足感を伝えた。
さらに山口は「必ず毎朝ヨーグルトを小さいカップじゃなくてバケツレベルでいただく」と笑顔。900gの新商品に関しては「私にとってはこれはほぼ食べきりサイズくらいの感覚（笑）」と話した。山口は「ほぼ朝ごはんを食べない人間ですけど、水分とヨーグルトで3時〜4時くらいまでもたせる」とルーティンを説明。「3時〜4時くらいからちょっと早めの夕方を楽しみながら、一杯やり出しながらつまみを食べるのが大好き」と声を弾ませ「3時〜4時くらいから一杯やりたいです」と笑顔を見せた。
食生活で気をつけていることを話す場面で、山口は「健康第一ですけど、健康って頭で考えて『こうあらねば』とか『これが体にいいから』とか、そういうことだとやっぱり続かないし、受け入れるときもちょっと違ってきちゃう気がする、体に吸収する段階で」と持論を展開。続けて「体に耳を傾けて体がめちゃくちゃ喜んでいるものを選ぶようにしていると、（それは）おのずと本当に体にとって必要なものや、今の私に必要なもの。その体の波の中で、体の声をすごく聞くようにして、おいしいというもの重視で食べるようにしています」と考えを口にした。山口は「おかげさまで本当に健康で毎日幸せに送らせていただいています」とほほ笑んだ。
山口は試食後に「ベリーグッド！」とニッコリ。「フルーツとヨーグルトさえあれば私の一日は始まります。結果的に『体にいい』だけで食べていても、体がうまく喜んで吸収分解してくれないような気がして。絶対においしさは必要ですよね」とかみしめていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山口智子、美肩＆スラリ美脚のぞく衣装姿
◆山口智子、ヨーグルト好きを告白「バケツレベルでいただく」
ヨーグルトが大好きだという山口は自身を「ヨーグルトに関してはめちゃくちゃうるさい人間」と告白。「世界を旅する機会もたくさんあって、本当にヨーグルトの大ファン。なぜ日本にはなかなか普及しないのかな、ってずっと悶々としていました」と明かし「これを味見させていただいたときに『ありがとう！』って叫んでました」と商品の満足感を伝えた。
さらに山口は「必ず毎朝ヨーグルトを小さいカップじゃなくてバケツレベルでいただく」と笑顔。900gの新商品に関しては「私にとってはこれはほぼ食べきりサイズくらいの感覚（笑）」と話した。山口は「ほぼ朝ごはんを食べない人間ですけど、水分とヨーグルトで3時〜4時くらいまでもたせる」とルーティンを説明。「3時〜4時くらいからちょっと早めの夕方を楽しみながら、一杯やり出しながらつまみを食べるのが大好き」と声を弾ませ「3時〜4時くらいから一杯やりたいです」と笑顔を見せた。
◆山口智子、食生活で気をつけていること明かす
食生活で気をつけていることを話す場面で、山口は「健康第一ですけど、健康って頭で考えて『こうあらねば』とか『これが体にいいから』とか、そういうことだとやっぱり続かないし、受け入れるときもちょっと違ってきちゃう気がする、体に吸収する段階で」と持論を展開。続けて「体に耳を傾けて体がめちゃくちゃ喜んでいるものを選ぶようにしていると、（それは）おのずと本当に体にとって必要なものや、今の私に必要なもの。その体の波の中で、体の声をすごく聞くようにして、おいしいというもの重視で食べるようにしています」と考えを口にした。山口は「おかげさまで本当に健康で毎日幸せに送らせていただいています」とほほ笑んだ。
山口は試食後に「ベリーグッド！」とニッコリ。「フルーツとヨーグルトさえあれば私の一日は始まります。結果的に『体にいい』だけで食べていても、体がうまく喜んで吸収分解してくれないような気がして。絶対においしさは必要ですよね」とかみしめていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】