「北朝鮮を引っ張ってきたのは私」…金正恩氏の後継者で内紛危機「妹×娘のオンナ対決」戦慄のシナリオ

〈キム・ジュエ氏が北朝鮮の権力を継承〉

９月24日、米国のＮＧＯ団体・北朝鮮人権委員会はこう題した報告書を発表した。金正恩・朝鮮労働党総書記の後継者が娘・ジュエ氏である可能性が高いとしたのだ。北朝鮮の指導者が誰になるかは、日本の拉致問題の解決などにも大きな影響を及ぼす重要事項。だが、すんなり金正恩氏からジュエ氏に権力継承とはいかないかもしれない――。

金正恩氏は現在41歳、ジュエ氏は12歳といわれる。後継者を決めるには早すぎるようにも思われるが、朝鮮半島情勢に詳しい『コリア・レポート』編集長・辺真一氏によると金正恩氏の苦い経験が関係しているという。

「金正恩氏が父親の金正日氏から後継に指名されたのは、’09年から’10年ごろといわれます。直後の’11年12月に金正日氏は心臓発作を起こし急死。後継者として十分な経験を積めず、権力基盤の弱い金正恩氏は軍や党の反対派から強烈な反発を受けました。そのため静粛や電撃解任など、血なまぐさい闘争を繰り返さざるを得なかった。

金正恩氏にとっては苦い経験でしょう。同じ事態を繰り返さないため、ジュエ氏を早くに後継者に指名したのだと思います。中国などへの外遊にも同行させ、指導者としての実績を積ませようとしている。国内での露出も多く、軍や党の忠誠心を高めようという狙いもうかがえます」

「現地で寂しく亡くなりました」

確かにジュエ氏は９月の金正恩氏の訪中に同行。ミサイル発射実験視察など、国内で公の場に出る機会も増えている。だが「金一族には何が起きてもおかしくなく想定どおりにいくとは限らない」と辺氏が続ける。

「金一族では、過去に幾度も女性が関係した抗争が起きています。まず金正日氏の２人の妻・成恵琳（ソン・ヘリム）氏と高英姫（コ・ヨンヒ）氏の例があります。長男・金正男氏を生んだ成氏ですが、夫・金正日氏の寵愛が高氏に移ると精神的にも立場的にも不安定になりモスクワへ送還。現地で寂しく亡くなりました。息子の金正男氏が殺害され、高氏が生んだ金正恩氏がトップに立ったのはご存知のとおりです。

金正恩氏が指導者になった時、権力基盤が弱いため後ろ盾になったのが叔母の金敬姫（キム・ギョンヒ）氏でした。しかし金敬姫の夫・張成沢（チャン・ソンテク）氏が反発的な態度をとると、金正恩氏は粛清し処刑。金敬姫氏の動静は途絶え、不遇の生活を送っていたといわれるんです」

ジュエ氏が後継者になっても、不安材料となりそうな人物がいる。金正恩氏の妹・金与正（キム・ヨジョン）氏だ。辺氏が「戦慄のシナリオ」を語る。

「金与正氏は党副部長の要職にあり、スポークスマンとして兄の信頼も厚い。『北朝鮮を引っ張ってきたのは私』という自負があるでしょう。年若く経験の浅いジュエ氏に反発し、従わなかったとしてもおかしくありません。

金正恩氏が生きている間は、ジュエ氏の後見人となるので問題は起きないでしょう。しかし金正恩氏には糖尿病や心臓疾患などの健康不安説がある。金正恩氏が亡くなった後、周囲が実力者である金与正氏を駆り立て、ジュエ氏にとって代わる可能性はあります。妹×娘のオンナの対決が起きる危険性があるんです」

日本も他人事ではない北朝鮮の権力争い。血塗られた内紛の歴史が繰り返されるかもしれない。