白石隼也、ホリプロの退所を発表「今後の人生を鑑み、この決断を」 2012年に『仮面ライダーウィザード』主演
俳優の白石隼也（35）が30日、自身のインスタグラムを更新。所属するホリプロを退社することを発表した。
【写真】白石隼也がホリプロの退所を発表 文面を掲載「今後の人生を鑑み、この決断を」
白石は「ご報告」と題して鏡越しの写真を投稿。「2025年9月30日をもちまして、株式会社ホリプロを退社することをご報告致します」と発表した。「約17年間、温かく見守り支え続けてくださったホリプロの皆様には心より感謝申し上げます」と感謝すると「限りある時間をどう過ごしていくのか、俳優として人として今後の人生を鑑み、この決断をさせていただきました」と経緯を伝えた。最後は「今後の活動や問い合わせ先等につきましては、また日を改めてご報告させていただきます」と結んでいた。
『第20回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』で準グランプリ受賞。2008年に映画『制服サバイガールII』で俳優デビューした。2012年には『仮面ライダーウィザード』で操真晴人／仮面ライダーウィザード役で主演していた。
【写真】白石隼也がホリプロの退所を発表 文面を掲載「今後の人生を鑑み、この決断を」
白石は「ご報告」と題して鏡越しの写真を投稿。「2025年9月30日をもちまして、株式会社ホリプロを退社することをご報告致します」と発表した。「約17年間、温かく見守り支え続けてくださったホリプロの皆様には心より感謝申し上げます」と感謝すると「限りある時間をどう過ごしていくのか、俳優として人として今後の人生を鑑み、この決断をさせていただきました」と経緯を伝えた。最後は「今後の活動や問い合わせ先等につきましては、また日を改めてご報告させていただきます」と結んでいた。
『第20回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』で準グランプリ受賞。2008年に映画『制服サバイガールII』で俳優デビューした。2012年には『仮面ライダーウィザード』で操真晴人／仮面ライダーウィザード役で主演していた。