Snow Man目黒蓮、渡辺翔太が撮影した浴衣姿の写真を披露
Snow Manの目黒蓮が30日、都内で開催されたモトローラ新製品発表会に出席。目黒はモトローラのスマートフォンを使用して、メンバーの渡辺翔太に撮影してもらったという思い出の写真について振り返った。
【写真】渡辺翔太が撮影した目黒蓮の浴衣ショット
シックなスーツ姿で登場した目黒は、タクシーで渋滞に巻き込まれる様子を描いた「motorola razr 60」の新CMについて「監督さんであったり、スタッフの皆さんとコミュニケーションしながら撮ったので、こういう形で素敵なCMに仕上がっていて、嬉しいなと思います」と笑顔。
ミニRENとの共演については「ミニRENとの掛け合いが、だいぶ馴染んできて（笑）。良いコンビになれてきているのかなと」「タクシーの車内の設定だったんですけど、グッバイ渋滞って言っているように、まさにちょっと空いた時間とか、そういった時間を楽しくしてくれる、そんな素敵なシチュエーションだなと思って、やってて楽しかったです」と振り返っていた。
自身にとって相棒だという「motorola razr 50」を使って撮影した写真を紹介するコーナーで、牧草地の写真を見せた目黒は「牛さんがいっぱいいるんですけど、先日お仕事でミラノに行かせていただく機会があったんですけど、その時に少し時間をいただいて、電車で行ったんですけど、とても素敵な景色が広がっていたので。まさにこういう自然とかの色味というのを、モトローラってすごく綺麗に写し出してくれるので。自分的にもすごくお気に入りの一枚で、残したくて撮っちゃいましたね」と回想。
浴衣姿の写真については「メンバーのしょっぴー、渡辺（翔太）くんに撮ってもらった1枚なんですけど、京都にしょっぴーとロケに行ったときに、すっごい夕陽が綺麗で。しょっぴーにモトローラを渡して『撮って』って言って、撮ってもらいました」と笑顔で明かしていた。
カメラの手振れ補正機能の検証や、6秒CMの撮影なども行った目黒は、最後に改めてマイクを持つと「いろんな場面で本当に支えてもらっていて。これからモトローラに興味を持ってくださる方、もう持ってくださっている方も、この60を皆さんと一緒にどんどん知っていって、魅力を深掘っていけたらいいなと思っています」と呼びかけていた。
