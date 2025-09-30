内田真礼＆石川界人が結婚 「内田雄馬の義兄になるってこと」「この一族エグすぎる」SNS驚き
声優の内田真礼と石川界人が、30日、自身のエックスを通じて、連名で結婚を発表。真礼の弟が内田雄馬で、雄馬は日高里菜と結婚していることから、「内田真礼と日高里菜と内田雄馬と石川界人が親族になるのすごすぎるな」「この一族エグすぎる」などと、SNSで驚きの声が上がっている。
【写真】内田真礼の実弟・内田雄馬
今回真礼と石川は、「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と直筆の署名を添えた文書をXを通じて発表。
ファンや関係者に感謝を述べた上で、「ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思いこのたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と報告。
「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります」とし、「未熟な二人ではございますが今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです」と締めくくった。
SNSでは「青ブタ婚ですね」「おめでとうございます」などと祝福の声が上がるとともに、「内田真礼、石川界人、日高里菜、内田雄馬が声優一家がすぎるな」「売れっ子声優一家になった」「この4人が一堂に会する内田家の正月強い」など人気声優が集結した内田家に驚きの声も。
加えて、真礼は『アイドルマスター シンデレラガールズ』、雄馬と石川は『アイドルマスターSideM』、日高は『アイドルマスター スターリットシーズン』に出演していることから「この四人、全員アイマスに関わっている」「華麗なるアイマス一族」「一家でアイマスができる」とも話題になっている。
【内田真礼・石川界人、コメント全文】
皆さまへ
突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました。
これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さまそして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。
皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました。
同じく芸能の世界で活動している身であり互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。
ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思いこのたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました。
新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります。
結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み今後の活動に活かしていきたいと考えております。
未熟な二人ではございますが今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。
そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです。
令和7年9月30日
内田真礼
石川界人
引用：「内田真礼」エックス（maaya_taso）
