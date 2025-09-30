東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」にて、ウィンターイルミネーション「Precious Time Illumination」の点灯を実施！

“大切な方と過ごすかけがえのない時間”をテーマに、ホテル内3つのスポットがイルミネーションに彩られます☆

ホテルオークラ東京ベイ「Precious Time Illumination」

点灯期間：2025年11月1日（土）〜2026年3月1日（日） 日没〜24:00

場所：ホテルオークラ東京ベイ

浦安市舞浜の東京ディズニーリゾートに位置するアーバンリゾートホテル「ホテルオークラ東京ベイ」

2025年のウィンターイルミネーションは「Precious Time Illumination」と題し、大切な方と過ごすかけがえのない時間をテーマとして、ホテルの敷地内に3つのスポットを彩ります。

正面玄関へと続く門柱は、キャンドルのあかりを思わせる優しい色合いと華やかなシャンパンゴールドにライトアップされ、夜空に映える光の門を演出。

濃淡のあるグリーンでライトアップされた奥深い森のような並木道を通り抜けると、正面玄関前には、まるで驚きや感動に出会う高鳴る胸の内を表しているかのような輝きを放つ巨大なドーム型のオブジェが登場します。

また、ホテルの中央に位置するコートヤード（中庭）には、光り輝く湖上の城や、スクリーンのように自在に変化する光の壁が出現。

驚きと感動のフォトジェニックな輝きに包まれる空間が、大切な人との特別な時間を演出します。

キャンドルゲート

温かく優しさを感じるキャンドルのあかりを思わせる色合いと、華やかなシャンパンゴールドにライトアップされた光の門が出迎えてくれます。

濃淡のあるグリーンでライトアップされた木々は、まるで奥深い森のよう。

幻想的な並木道がホテルで過ごす特別な時間へと誘います。

輝きのドーム

正面玄関前には、幻想的な輝きを放つ巨大なドーム型のオブジェが登場。

ミラーボールやホログラムを忍ばせたドームは、ランダムに色が変わり、驚きや感動に出会う高鳴る胸の内を表現しています。

大切な人と過ごす特別な時間のモチーフとして、ギフトボックスや花々で足元が彩られています。

Precious Time

ホテルオークラ東京ベイを象徴する中庭「コートヤード」では、中央の噴水を光り輝く湖上の城に見立てています。

湖をイメージした水面ライトが幻想的に揺らぐほか、スクリーンのように自在に変化する迫力ある光の壁が華やぎを添えます。

驚きと感動のフォトジェニックな輝きに包まれる空間です。

ゲートをくぐる瞬間からワクワクが止まらない、特別な時間を演出するイルミネーション！

ホテルオークラ東京ベイのウィンターイルミネーション「Precious Time Illumination」は、2025年11月1日（土）から2026年3月1日（日）まで点灯されます。

※点灯時間は予告なく変更になる場合があります

※写真はすべてイメージです

