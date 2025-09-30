人気声優カップルが３０日、結婚を電撃発表した。

Ｘ（旧ツイッター）に連名で報告したのは、声優の石川界人と内田真礼。２人は「皆さまへ 突然のご報告となりますが このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」とコメント。

「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さま そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ 今日まで歩んでくることができました」とした上で、「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と説明した。

「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち 人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります。結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み今後の活動に活かしていきたいと考えております」と抱負。

「未熟な二人ではございますが 今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづり、自筆の署名を添えた。

内田は「中二病でも恋がしたい！」「アイドルマスター シンデレラガールズ」など出演作多数。石川も「僕のヒーローアカデミア」などで声を担当している。