¥ß¥°¡À¸¡ÖËüÇî°ÆÆâ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¤¡¡Ä¡×²ñ¾ì¤ÇÁø¶ø¤·¤¿ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ï¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ß¥¡×¤Î°¡À¸¡Ê37¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÇÁø¶ø¤·¤¿ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î»Ñ¤ò¡¢¥Û¥é¡¼¾®ÀâÉ÷¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°¡À¸¤Ï¡Öº£ÆüËÍ¤Ï½é¤á¤ÆËüÇî¤ËËßÍÙ¤ê¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¹µ¼¼¤ËÃå¤¯¤È²¿¸Î¤«¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥È¥¤µ¤ó¤¬¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ï¢ÆüËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤ÎËßÍÙ¤ê¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¹¤ë¤È¥È¥¤µ¤ó¤¬¡Ø°¡À¸¡¢ËüÇî°ÆÆâ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¤¡¡¢¡¢¡¢¡Ù¤½¤¦Òì¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¹µ¼¼¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏµÞ¤¤¤Ç¥È¥¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤ò¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢ËüÇî¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¿§¤ó¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢¶»ÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²£¤Î¥È¥¤µ¤ó¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ý¤Ï¤º¤Ã¤ÈÈ¾³«¤¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¾ÇÅÀ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥È¥¤µ¤ó¤ÏÊâ¤¤Ê¤¬¤é³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òËÍ¤Ë¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ËÀ¸µ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢±ó¤¯¤ÎÊý¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¡¢Á°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¥¹¥é¥¹¥é¤È³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò´°àú¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÅÓÃæ1¿Í¤Ç¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤è¤·¤â¤È¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤µ¤ó¤Ï¤è¤·¤â¤È¤Î¾Ð´é¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ÆÄã¤¤À¼¤Ç°ì¸À¤À¤±¡Ø¤Ê¤Ë¤¬¤ä¤Í¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Àºµ¤¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤Î¥È¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¸å¹µ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏËßÍÙ¤ê¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤ÂØ¤¨¤Æ¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Ë¡Ø°¡À¸¡¢¡¢¡¢ËßÍÙ¤ê¡¢¸«¤Æ¤«¤¨¤ë¤ï¤Ê¤¡¡¢¡¢¡¢¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¥È¥¤µ¤ó¤â¤¦º£Æü¤Ï²Èµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ´é¤ò¾å¤²¤¿½Ö´Ö¡¢¥È¥¤µ¤ó¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡É¤Ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¾¯¤·Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Ïº£¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËßÍÙ¤ê¤Îµ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤³¤ï¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥È¥¤µ¤ó¡×¡Ö¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â¥È¥¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤ìËüÇî½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â³Î¼Â¤Ë¥È¥¤ÎÃÏÇûÎî¤¬²ñ¾ìÀ×ÃÏ¤ÇËßÍÙ¤êÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ÎÂ¾¡¢¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¡¼¤Í¡×¡Ö¥È¥¤µ¤ó¸«¤¿¤µ¤ËËüÇî¹Ô¤¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö²¹ÅÙº¹¤¬¤Á¤ª¤â¤í¤¤Çú¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£