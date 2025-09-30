「Arctis GameBuds Glorange」

SteelSeriesは、超低遅延の2.4GHzワイヤレスとBluetooth 5.3に対応したゲーミング完全ワイヤレスイヤフォン「Arctis GameBuds」の限定色として、スケルトンモデル「Arctis GameBuds Glorange」を10月10日より順次発売する。価格はオープン、市場想定価格は28,310円前後。日本国内向け、限定1,000台の展開だという。

今年5月に公式サイト限定で発売したもの。付属のUSB-Cドングルを使って、PlayStation 5やNintendo Switch、PC、スマートフォンなどさまざまなデバイスと接続できる。

イヤフォン側面のスイッチを押せば2.4GHzワイヤレスとBluetoothを瞬時に切明可能。目的に応じた接続方法を選択できる。

アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載するほか、トランスペアレンシーモード(外部音取り込みモード)も利用可能。イヤフォンは62,000件の耳のスキャンデータに基づいた設計で、「誰にでも快適なフィット感を提供する」という。

プロ e スポーツチーム“T1”所属の「Faker」着用シーン

バッテリー駆動時間はイヤフォン単体10時間、ケース30時間の合計40時間。15分の充電で3時間使える急速充電、Qi規格のワイヤレス充電にも対応している。

ゲームや音楽、映画などに最適なイコライザープリセットを200個以上用意。スマホアプリを使えば、PS5などでゲームをプレイしながら、オーディオ設定が可能。